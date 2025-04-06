Україна може зіграти на егоїзмі Трампа: футуролог пояснив, як саме

Найкращим сценарієм для нього було б те, що Україна віддала свої території

Дональд Трамп керується не інтересами США, а власними амбіціями та прагненнями. Але Україна може на цьому зіграти.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" на YouTube заявив футуролог, доктор економічних наук, засновник Advanter Group Андрій Длігач. Спершу він відповів на питання, чиї інтереси переслідує Дональд Трамп.

Коментуючи тезу про те, що Трамп керується виключно американськими інтересами, експерт зазначив: "Я не дуже розумію логіку тих, хто каже, що Трамп відстоює інтереси Америки. Які це інтереси Америки? Вони якимось чином оформлені? Трамп переслідує інтереси Трампа. Для Трампа існує лише Трамп і власні амбіції, прагнення помсти, прагнення зробити щось красиве, прагнення яскравості, прагнення реалізації власних амбіцій".

Основні течії в американській політиці

За словами Длігача, на адміністрацію Трампа впливають близько десяти різних сил, які "розтягують" її в різні боки. Він виділив дві основні течії в американській політиці: "America First" та MAGA (Make America Great Again)".

"Інтереси Америки, це інтереси кого? Чого? Конвенційного бізнесу, традиційного, видобувного, чи військово-промислового, чи, можливо, автомобільно-будівного? Ні. Це скоріше така дещо архаїзована, дещо консервативне уявлення про те, хто такий американець і як має виглядати Америка. Так, індустріалізована, так, християнська, так, з консервативними цінностями. І тому на цю хвилю працюють і нові релігійні об'єднання, і багато старих політиків в Штатах. Але є інший вектор, навколо якого концентрується технологічний сучасний бізнес, але там все дуже по-різному. Там є Тім Кук, чи Цукерберг, чи Безос, які змушені підлаштовуватися під нові обставини. А є ті, хто формують той новий світ, руйнуючи старий. Це Пітер Тіль, Ілон Маск і їхній представник, фактично, який відіграє роль другого президента Сполучених Штатів Джей Венс. І сценарій, за яким він може стати президентом не через чотири роки, а через два, у 27-му, він є цілком реалістичний. Тому я не розумію, про які інтереси Америки ми говоримо, бо це інтереси різноманітних груп", — каже він.

Скріншот з інтерв'ю. На фото Андрій Длігач та ведеча You Tube Telegraf UA Юлія Закірова

Україна може зіграти на них

Експерт підкреслив, що Україна може знайти порозуміння з різними американськими групами впливу, окрім найбільш консервативних.

"Україна переживає Ренесанс. Ми йдемо в модерн, ми стаємо відкритими, ми долаємо гендерну нерівність і гендерні стереотипи. Ми стаємо меншими совками і більшими протестантами в гарному сенсі. Не протестантами консервативного толку, які зараз отримали силу в Сполучених Штатах Америки, а православними протестантами, більш схожими на той протестантизм, який є в Північній Європі, наприклад. Тим більше, що дослідження вказують, що саме такі країни і досягають найбільшого прориву завдяки більшій лібералізованості, більшим свободам і економічним, і творчим, і підприємницьким, і приватним", — зазначив він.

Трампу важливо бути переможцем у перемовинах

На думку аналітика, для Трампа "критично важливо бути переможцем в перемовинах", і найкращим сценарієм для нього було б те, що Україна віддала свої території. Длігач каже, що тоді б президент США поставив помітку, що мир встановив.

"Такий формат миру точно не дав би Трампу Нобелівську премію, бо це було б не про мир, а це було б про фактично військову поразку, чи політичну поразку однієї з історій. І це було б напівперемога для Трампа", — зауважив футуролог.

Скріншот з інтерв'ю. На фото Андрій Длігач

Однак він вважає, що реальною перемогою для президента США може бути ситуація, при якій в союзі з Україною, Трамп змушує Росію піти на виконання міжнародних зобов'язань: звільнити території, погодитись на виплату репарацій і провести демократичні перетворення.

"Але боюсь, що так не бачать в адміністрації Трампа розвиток подій. Тому, що ще може Україна запропонувати Трампу? Рідкісно земельні метали, енергетичні ресурси, майданчик стосовно Європи, якусь нову військову, політичну.Я думаю, що тут є набагато сильніша роль, яку може відіграти Україна", — підсумував Андрій Длігач.