Ющенко отримав нову посаду? Житомирські підлітки здивували своїми знаннями з історії (відео)

"Телеграф" розповідає біографію колишнього президента України

Віктор Ющенко був третім президентом України після проголошення Незалежності. Проте є люди, які його не знають, як до прикладу, в Житомирі.

Ющенка порівнювали з президентом США Дональдом Трампом та навіть президентом Нової Зеландії. Відповідне відео ширять в соціальних мережах.

Хлопець підійшов до підлітків та показав фото Віктора Ющенка. Дівчата, які відповідали на питання назвали його Дональдом Трампом. Ба більше встигли навіть облаяти колишнього президента.

Інші хлопці відповіли, що це президент Нової Зеландії. Хоча Новою Зеландією формально править король Чарльз III, який є монархом країни як частини Співдружності націй. Однак на практиці країна є парламентською демократією, і фактичне управління створюється прем'єр-міністром та урядом. Станом на 6 квітня 2025 року прем'єр-міністром Нової Зеландії є Крістофер Лаксон, лідер Національної партії, який обійняв цю посаду після виборів у жовтні 2023 року. Король представлений у Новій Зеландії генерал-губернатором, який виконує церемоніальні та конституційні функції. Наразі генерал-губернатором є Сінді Кіро (її повне ім'я — Дама Сінді Кіро), яка вступила на посаду 21 жовтня 2021 року.

Реакція українців не змусила довго чекати. Користувачі мережі написали свою думку.

Віктор Ющенко — хто він такий, біографія

Віктор Ющенко — український політик і державний діяч, який увійшов в історію як третій Президент України (з 23 січня 2005 року по 25 лютого 2010 року). Народився 23 лютого 1954 року в селі Хоружівка Сумської області в родині сільських вчителів. Здобув економічну освіту в Тернопільському фінансово-економічному інституті (1975 рік) і згодом став кандидатом економічних наук.

Свою кар'єру Ющенко відкрив у банківській сфері, працюючи в Держбанку СРСР, а в 1993–1999 роках очолював Національний банк України. Під керівництвом його було проведено грошову реформу, введену в обіг гривні та створено основи сучасної фінансової системи країни. У 1999–2001 роках він обіймав посаду прем'єр-міністра України за президентства Леоніда Кучмі, здобувши репутацію реформатора й одного з найпопулярніших політиків того часу.

Ющенко став ключовою фігурою Помаранчевої революції 2004 року — масових протестів проти фальсифікацій на президентських виборах, де його суперником був Віктор Янукович. Перемога Ющенка у повторному турі голосування ознаменувала поворот України до демократичних цінностей та європейської інтеграції. Під час передвиборчої кампанії він пережив отруєння діоксином, що викликало значний міжнародний резонанс і змінило його зовнішність, але не припинило його політичну діяльність.

Як президент, Ющенко прагнув інтегрувати Україну до ЄС і НАТО, підтримувати розвиток української культури та історичної пам’яті, зокрема вшанування Голодомору. Після завершення президентського терміну у 2010 році він відійшов від активної політики, заснувавши Інститут Президента Віктора Ющенка "Стратегічні ініціативи". Сьогодні він проживає в Україні, займається громадською діяльністю та залишається символом демократичних змін в історії країни.

Раніше "Телеграф" писав, що українка насмішила мережу відео з домашнім улюбленцем.