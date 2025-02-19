Такою вдарили по "Охматдиту": що відомо про крилаті ракети Х-101, якими атакують Україну (фото)

Більшість випущених територією України ракет Х-101 так і не вразили намічені цілі

Одним із видів ракет, якими росіяни атакують Україну, є Х-101. Вони входять до числа найдорожчих ракет, які виробляє РФ і до того ж у них використовується іноземна "начинка". Незважаючи на цей факт, їхнє виробництво продовжується, хоча вже не в таких швидких темпах через перекриття поставок деталей.

За останній рік Росія нерідко використовувала ці ракети в масованих та одиночних атаках по Україні. Зокрема, саме ракету Х-101 застосовували в обстрілі дитячої лікарні "Охматдит" у Києві. Про це свідчать кадри, на яких видно, як російська ракета летить до лікарні, а також уламки, знайдені згодом на місці трагедії.

Застосування ракет Х-101 Росією по Україні

1 лютого 2025 року росіяни здійснили запуск 8 ракет Х-101/Х-55 з літаків Ту-95 під час атаки. пВ небо було піднято 6 бортів Ту-95 та 4 борти Ту-22м3 з ракетами.

15 січня 2025 року було випущено 27 ракет Х-101 та Х-555 під час комбінованої атаки по енергетичній інфраструктурі України. 23 ракети вдалося знищити сил ППО.

13 грудня 2024 року росіяни здійснили масовану ракетну атаку по українській енергетиці, сумарно застосувавши 93 ракети, серед яких – Х-101.

21 листопада 2024 року Росія атакувала Україну ракетами типу Х-101. Загалом ворог здійснив пуски 7 ракет із району Волгоградської області. Повітряні сили збили 6 із них.

17 листопада 2024 року ворог здійснив масовану атаку по Україні із застосуванням цих ракет.

13 листопада 2024 року росіяни завдали удару по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками. 2 крилаті ракети Х-101 вони запустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повітряні сили ЗСУ підтвердили збивання цих двох ракет.

4 вересня 2024 року була атака ракетами Х-101 з бомбардувальників Ту-95. Усі цілі були випущені на Львів. Вранці у місті прогриміли вибухи, працювала ППО. Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено будинки в центральній частині міста.

2 вересня 2024 року також росіяни здійснили атаку по Україні із застосуванням цих ракет.

27 серпня 2024 року вранці українські захисники неба збили 5 із 5 ракет Х-101, які росіяни запустили з Волгоградської області Росії.

26 серпня 2024 року росіяни випустили 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря. Всього того дня ворог використав 127 різних ракет, Повітряним силам вдалося ліквідувати 102 цілі.

8 липня 2024 року вночі було випущено по Україні чотири ракети. Вранці ворог повторив атаку, запустивши ще 13 ракет. 11 вдалося перехопити, 1 влучила по лікарні "Охматдит" у Києві. Внаслідок удару загинули двоє працівників лікарні та отримали поранення семеро людей, з яких двоє дітей – пацієнтів лікарні.

7 червня під час масованого ракетного обстрілу Росія застосувала крилату ракету Х-101 із касетною бойовою частиною. Раніше касетна бойова частина дозвукової ракети мала лише Х-59. Це вже четверта модифікація цієї ракети, застосована протягом війни.

Це далеко не всі атаки по Україні, в яких росіяни застосовували крилаті ракети Х-101. Насправді, противник почав запускати їх ще з 2022 року. Вище наведено приклади таких ударів останнім часом.

Що це за ракети Х-101

Х-101 — це російська стратегічна крилата ракета класу "повітря — земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Розроблено конструкторським бюро "Райдуга". Має індекс Х-102 для версії ядерної боєголовки.

Проектування ракети почалося наприкінці 1980-х років, а повноцінна розробка почалася 1995 року. Ракета досягла початкової експлуатаційної готовності до серпня 2003 року, а на озброєння надійшла у 2012 році.

Вперше цю ракету використали у бойових умовах у 2015 році в Сирії.

На початку травня 2024 року в Міноборони Великобританії заявили, що Росія модернізувала крилаті ракети повітряного базування Х-101 і встановила на них додаткову другу боєголовку, призначену для збільшення радіусу поразки цілі уламками.

За результатами випробувань ракета має можливе кругове відхилення (КІО) 7 м на дальності 5500 км. Теоретично ракета здатна знищувати цілі, що рухаються, з точністю попадання до 10 м.

До слова, більшість випущених територією України ракет Х-101 так і не вразили намічені цілі.

Х-101 під крилом Ту-95МСМ. Фото: Вікіпедія

Технічні характеристики ракети Х-101

Носії: Ту-160, Ту-95МС;

Клас: повітря – земля;

Швидкість польоту ракети – до 720 кілометрів на годину;

Максимальна дальність: до 5500 кілометрів;

Загальна вага: приблизно 2400 кілограмів;

Профіль польоту: змінний;

Висота профілю польоту; змінюваний від 30-70 до 10 000;

Вага бойової частини: до 960 кг;

Довжина: 7,4 метри;

Інерційна система з оптико-електронною корекцією, у кінцевій ділянці – самонаведення;

Навігація: на основі системи ГЛОНАСС.

У ході повномасштабної війни було виявлено кілька "версій" ракети з такими особливостями:

версія 1.0 має оптику з однією лінзою;

версія 2.0 має оптику з трьома лінзами, оснащена бортовою станцією РЕБ та системою відстрілу диполів;

версія 3.0 має подвійну бойову частину;

версія 4.0 має подвійну касетну бойову частину.

Ракета використовує комбіновану систему наведення. Спочатку це інерційна система з оптико-електронною корекцією, але в кінцевому ділянці працює головка самонаведення. Інерційна система наведення — базова для ракети Х-101 — полягає в тому, що ракета знає свої точні координати під час пуску, а потім обчислює своє положення, виходячи з розрахунків швидкості, часу, курсу та інших параметрів.

Ракета Х-101. Фото: Вікіпедія

Хто запускає ракети Х-101 по Україні

Запуском цих ракет Україною займаються російські льотчики повітряно-космічних сил Росії. У Головному управлінні розвідки України в 2022 році встановили дані командного складу 52 важкого бомбардувального авіаційного полку та 121 важкого бомбардувального авіаційного полку 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Їх особовий склад залучався до завдання ракетних ударів з Ту-22М2 і Ту-22М2 Х-555, Х-101 по Україні.

Водночас OSINT-розслідувачі представили імена не лише виконавців, а й тих, хто відповідає за пуски ракет та обстріли України.

Наведенням ракет займається підрозділ Головного обчислювального центру ЗС Росії. Він складається з трьох команд, кожна з яких програмує траєкторії конкретного типу ракет.

За пуски відповідали такі росіяни:

Артем Чернов;

Олексій Бетехтін;

Андрій Іванютін;

Антон Чуліков;

Ольга Письмівська;

Павло Васильєв;

Олексій Волков;

Антон Шатун;

Станіслав Мінков.

Ракета Х-101

Х-101 та ядерний заряд

Ця крилата ракета має ядерний варіант — Х-102.

Х-102 — крилата ракета з термоядерною боєголовкою. За різними джерелами, Х-102 має боєголовку потужністю від 250 кілотонн до 1 мегатонни. Проходила випробування наприкінці 2018 року на ракетному полігоні Пембой.

У ході ударів по Україні росіяни використали родинну Х-101 ракету повітряного базування Х-55. Вона мала імітатор ядерної бойової частини, просту болванку.

Ціна ракет Х-101

Ракета Х-101 є однією з найдорожчих, що виробляються в Росії.

Її вартість становить 13 млн. доларів за одну одиницю. Варто зазначити, що вона більш ніж удвічі дорожча відомих "Калібрів" та "Іскандерів", які також використовують в атаках проти України.

У 2023 році експерти виявили у фрагменті Х-101 близько 16 західних деталей та мікросхем цивільного призначення, у тому числі швейцарської компанії STMicroelectronics та американських виробників Texas Instruments, Analog Devices та Intel. Загалом, за оцінками експертів, у ракетах Х-101 може бути близько 50 компонентів західного виробництва.

Скільки у Росії залишилося ракет Х-101

На листопад 2024 року в Росії на озброєнні було приблизно 300 ракет Х-101. Таку інформацію публікувало видання NV, посилаючись на власні джерела у Силах оборони.

За оцінками військової розвідки України, підприємства ВПК Росії можуть виробляти 40-50 одиниць таких ракет щомісяця.

Також, згідно з інформацією ГУР, станом на початок повномасштабного вторгнення в Україну Росія мала на озброєнні 440 ракет типу Х-101.

ППО проти Х-101

Українські ППО можуть боротися з цими ракетами та успішно їх перехоплювали. Справа в тому, що їх запускають здалеку і завдяки цьому у захисників нашого неба є час підготуватися до їхнього підльоту.

За тривалий час повномасштабної війни в Україні було враховано багато факторів та деталей, які допомагають збивати ворожі цілі. Нерідко росіяни змінюють стратегії, щоб збити їхні ракети було набаго складніше для українських захисників.

На листопад 2022 року близько половини запущених Х-101 перехоплювалися та знищувалися у повітрі українськими силами. Західні ЗРК, поставлені Україні, показали високу ефективність проти крилатих ракет, включаючи X-101.

З початку 2024 року та по 8 травня росіяни запустили по Україні 364 крилаті ракети типів Х-101/Х-555/Х-55, здійснивши 13 масованих обстрілів. Наймасштабнішою з них стала атака 2 січня, коли було застосовано одразу 70 ракет. Силам ППО за цей час вдалося збити 294 ворожі ракети. Тобто, відсоток знищення цих крилатих ракет становить 80,7%.

Незважаючи на блискучу роботу протиповітряної оборони в українському небі, є ще один спосіб зробити так, щоб пусків цих ракет поменшало. Йдеться про превентивні удари по території Росії, зокрема по аеродромах, де базуються літаки-бомбардувальники, здатні запускати Х-101 та інші ракети.

Так, наприклад, 5 грудня 2022 року була здійснена атака по російських аеродромах Дягілєво та Енгельс під Рязанню та Саратовом відповідно. Це були місця для базування літаків російської стратегічної авіації – представників "ядерної тріади". Саме туди вдарили невідомі безпілотники.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про ракети Х-22 і Х-32, якими РФ б’є Україною. Удари такими ракетами призвели до безлічі трагедій в Україні, оскільки росіяни без розбору запускають їх, зокрема, за мирним населенням. При цьому слід додати, що РФ використовується їх не часто у порівнянні з іншими видами. Вони вкрай небезпечні та руйнівні, а збити їх досить складно через велику швидкість польоту.

Зазначимо, що точність цієї ракети – близько 50% запущених боєголовок потрапляють у радіусі 600 метрів від встановленої мети. Оскільки вона була створена для ураження морських цілей, то для ефективного ураження наземних цілей ця ракета не підходить.