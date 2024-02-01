Де жили перші люди в Європі: вчені розкопали неймовірну знахідку

Древні люди використовували печеру лише протягом коротких періодів часу та їли м'ясо оленів

Вчені дійшли висновку, що перші Homo sapiens у Європі жили у Тюрінгії. У ході розкопок дослідники натрапили на тисячі дрібних фрагментів кісток.

Міжнародна дослідницька група виявила в одній із печер у Тюрінгії на сході Німеччини людські скам'янілості віком близько 45 000 років. При найближчому розгляді ці кістки виявились останками перших у Європі Homo sapiens.

Декілька кісток, з яких вдалося виділити ДНК, знайшли в печері Ільзенхеле. Крім цього, дослідники також виявили кам'яні знаряддя у формі лез, деякі з них були оброблені з обох боків.

Видання зазначає, що приблизно 45 тисяч років тому, у той період, коли жили виявлені люди, Homo sapiens витісняли неандертальців, які населяли Європу. На думку дослідників, їхнє відкриття доводить, що Homo sapiens досяг північно-західної Європи за кілька тисяч років до вимирання неандертальців.

Це місце надало свідчення першої експансії Homo sapiens у північні широти Європи. Тепер уже точно відомо, що кам'яні знаряддя, які, як вважалося, були виготовлені неандертальцями, виготовлені насправді сучасними людьми. Це фундаментально змінює наші уявлення про перехідний період", — сказав колишній директор Інституту еволюційної антропології Макса Планка у Лейпцигу Жан-Жак Юблін.

У ході розкопок дослідники натрапили на тисячі дрібних фрагментів кісток. Вони також виявили, що древні люди використовували печеру лише протягом коротких періодів часу та їли м'ясо оленів, шерстистих носорогів та коней.

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