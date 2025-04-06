За день до "Рамштайну": Британія збере зустріч з приводу миротворців для України

Загалом у Коаліції вже 30 країн

Наступна зустріч країн "Коаліції охочих", яка ставить за мету забезпечення тривалого стабільного миру в Україні, пройде 10 квітня. Засідання пройде у Брюсселі за день до зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії. Повідомлення було оприлюднено після завершення зустрічі начальників штабів Британії та Франції із президентом України Володимиром Зеленським.

"Великобританія та Франція зберуть міністрів оборони країн коаліції, щоб обговорити наступні етапи планування підтримки заходів безпеки, які будуть потрібні для запобігання подальшій російській агресії", — сказано в повідомленні.

За інформацією, зустріч відбудеться у четвер, 10 квітня. У Лондоні також зазначили, що до "Коаліції охочих" увійдуть 30 країн.

"Велика Британія рішуче підтримує Україну і ми виступаємо за справедливий та міцний мир. На наших зустрічах обговорювалися питання про те, як ми можемо використати значний потенціал української армії та поставити її у максимально вигідне становище для стримування російської агресії", — розповів начальник штабу оборони Британії Тоні Радакін.

Хоча прямо в тексті повідомлення не зазначено, що на зустрічах обговорюється тема миротворців, проте це, по суті, підтвердив Зеленський після зустрічі у Києві 5 квітня.

"Ми обговорюємо присутність на землі, у небі та на морі. А також протиповітряну оборону. І деякі ще делікатні речі", — повідомляв він.

Як відомо, "Коаліція охочих" або "Коаліція рішучих" — це об’єднання країн Європи та кількох країн за її межами, які обіцяють допомогу Україні у боротьбі з російським агресором. Головна тема, яка обговорюється у її рамках, це питання запровадження західних миротворців на українську територію після завершення російського вторгнення або після досягнення припинення вогню.