Свято 7 квітня: що не можна робити, аби не сталось погане

Погода сьогодні вкаже, чи буде цьогоріч урожай

У понеділок, 7 квітня, за новим стилем, віряни згадують преподобного Георгія сповідника, мученика Руфина диякона та преподобного Серапіона Синдоніта. Раніше святих вшановували 20 квітня.

Георгій з'явився на світ у Сирії у VII столітті. З юних років хлопець вирішив присвятити життя Господові і згодом прийняв чернецтво. Його переслідували язичники, однак він залишався вірним християнській вірі. Згодом Георгія обрали митрополитом Мітіленським на острові Лесбос. Він будував храми і допомагав нужденним. У 815 році Георгій повернувся в Сирію, де й помер.

Диякон Руфин зазнав переслідувань з боку імператора Максиміана. Його ув'язнили у місті Синопі на березі Чорного моря. До Руфина у в'язницю приходила і мучениця Акелина, яку теж посадили за ґрати. Там йому вдалося навернути у християнство 200 воїнів. Усіх вірян вбили мечем за вказівкою Максиміліана.

Єгипетський монах преподобний Серапіон жив у V столітті. Його називали Синдонітом, оскільки він зазвичай носив щільний одяг — синдон. Чоловік не мав житла і що їсти. Попри це, віддавав свій порваний одяг і хліб, який знаходив, нужденним. Також Серапіон став рабом, щоб навернути до християнства грецького актора.

Традиції та прикмети 7 квітня

Цього дня просять святих про швидке одужання від хвороб, заступництва від злого та супроводу у всіх справах. Також висловлюють вдячність за те, що є.

Побачили в небі птахів — скоро буде холодно.

Теплий ранок цього дня — така погода протримається до кінця весни.

Вночі багато зірок — чекайте на великий урожай.

Що не можна робити 7 квітня

Заборонено їсти м'ясо, молочні продукти, рибу та яйця, адже триває піст.

Не можна влаштовувати свята та гуляння.

Не варто дивитися через вікно, бо може статися біда.

Не думайте про погане, щоб не привернути це.

Іменини 7 квітня

Цього дня День ангела відзначають Георгій (Юрій), Юстина та Марія.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна та не варто їсти у Великий піст. Залишилось ще 2 тижні обмежень у їжі.