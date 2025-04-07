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Свято 7 квітня: що не можна робити, аби не сталось погане

Автор
Вікторія Козар
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Що не можна робити у цей день
Що не можна робити у цей день. Фото Freepik

Погода сьогодні вкаже, чи буде цьогоріч урожай

У понеділок, 7 квітня, за новим стилем, віряни згадують преподобного Георгія сповідника, мученика Руфина диякона та преподобного Серапіона Синдоніта. Раніше святих вшановували 20 квітня.

Георгій з'явився на світ у Сирії у VII столітті. З юних років хлопець вирішив присвятити життя Господові і згодом прийняв чернецтво. Його переслідували язичники, однак він залишався вірним християнській вірі. Згодом Георгія обрали митрополитом Мітіленським на острові Лесбос. Він будував храми і допомагав нужденним. У 815 році Георгій повернувся в Сирію, де й помер.

Диякон Руфин зазнав переслідувань з боку імператора Максиміана. Його ув'язнили у місті Синопі на березі Чорного моря. До Руфина у в'язницю приходила і мучениця Акелина, яку теж посадили за ґрати. Там йому вдалося навернути у християнство 200 воїнів. Усіх вірян вбили мечем за вказівкою Максиміліана.

Єгипетський монах преподобний Серапіон жив у V столітті. Його називали Синдонітом, оскільки він зазвичай носив щільний одяг — синдон. Чоловік не мав житла і що їсти. Попри це, віддавав свій порваний одяг і хліб, який знаходив, нужденним. Також Серапіон став рабом, щоб навернути до християнства грецького актора.

Традиції та прикмети 7 квітня

Цього дня просять святих про швидке одужання від хвороб, заступництва від злого та супроводу у всіх справах. Також висловлюють вдячність за те, що є.

  • Побачили в небі птахів — скоро буде холодно.
  • Теплий ранок цього дня — така погода протримається до кінця весни.
  • Вночі багато зірок — чекайте на великий урожай.

Що не можна робити 7 квітня

  • Заборонено їсти м'ясо, молочні продукти, рибу та яйця, адже триває піст.
  • Не можна влаштовувати свята та гуляння.
  • Не варто дивитися через вікно, бо може статися біда.
  • Не думайте про погане, щоб не привернути це.

Іменини 7 квітня

Цього дня День ангела відзначають Георгій (Юрій), Юстина та Марія.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна та не варто їсти у Великий піст. Залишилось ще 2 тижні обмежень у їжі.

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#Традиції #Заборони #Свято #Прикмети