Свято 7 квітня: що не можна робити, аби не сталось погане
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Погода сьогодні вкаже, чи буде цьогоріч урожай
У понеділок, 7 квітня, за новим стилем, віряни згадують преподобного Георгія сповідника, мученика Руфина диякона та преподобного Серапіона Синдоніта. Раніше святих вшановували 20 квітня.
Георгій з'явився на світ у Сирії у VII столітті. З юних років хлопець вирішив присвятити життя Господові і згодом прийняв чернецтво. Його переслідували язичники, однак він залишався вірним християнській вірі. Згодом Георгія обрали митрополитом Мітіленським на острові Лесбос. Він будував храми і допомагав нужденним. У 815 році Георгій повернувся в Сирію, де й помер.
Диякон Руфин зазнав переслідувань з боку імператора Максиміана. Його ув'язнили у місті Синопі на березі Чорного моря. До Руфина у в'язницю приходила і мучениця Акелина, яку теж посадили за ґрати. Там йому вдалося навернути у християнство 200 воїнів. Усіх вірян вбили мечем за вказівкою Максиміліана.
Єгипетський монах преподобний Серапіон жив у V столітті. Його називали Синдонітом, оскільки він зазвичай носив щільний одяг — синдон. Чоловік не мав житла і що їсти. Попри це, віддавав свій порваний одяг і хліб, який знаходив, нужденним. Також Серапіон став рабом, щоб навернути до християнства грецького актора.
Традиції та прикмети 7 квітня
Цього дня просять святих про швидке одужання від хвороб, заступництва від злого та супроводу у всіх справах. Також висловлюють вдячність за те, що є.
- Побачили в небі птахів — скоро буде холодно.
- Теплий ранок цього дня — така погода протримається до кінця весни.
- Вночі багато зірок — чекайте на великий урожай.
Що не можна робити 7 квітня
- Заборонено їсти м'ясо, молочні продукти, рибу та яйця, адже триває піст.
- Не можна влаштовувати свята та гуляння.
- Не варто дивитися через вікно, бо може статися біда.
- Не думайте про погане, щоб не привернути це.
Іменини 7 квітня
Цього дня День ангела відзначають Георгій (Юрій), Юстина та Марія.
Раніше "Телеграф" розповідав, що можна та не варто їсти у Великий піст. Залишилось ще 2 тижні обмежень у їжі.