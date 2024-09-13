Динозаври в Україні: чи були вони тут

Історія приховує чимало таємниць

Рештки динозаврів з регулярністю знаходять в різних куточках світу. Всі викопні сліди існування величезних тварин завжди привертають увагу, стають предметами досліджень та викликають спалахи туризму.

Однак Україна в цьому випадку, наче той Бермудський трикутник. І це порівняння недаремне, адже на території сучасної України в період існування динозаврів було море, тому в нашій країні знаходять чимало викопних решток різноманітних морських істот. Серед них — молюски, краби, ракоподібні, риби. От наприклад, амоніти, що існували у палеозої та мезозої (400—66 млн років тому).

Скам'янілий головоногий молюск (амоніт, мезозойська ера, крейдяний період)

Серед цікавих знахідок тої епохи — гігантські ракоскорпіони. Вони могли виростати до 250 см і виглядали вельми лякаюче. Знайдені скам'янілості, як і зуби акул часто стають предметами торгівлі, в тому числі і незаконної.

Ракоскорпіон

Що ж до саме ящерів, а не їх морських сусідів, то окрім відомого першотравневого жарту від полтавських видань про знаходження майже повного скелета брахіозавра разом з яйцями, про знайдення решток динозаврів заявляли тільки раз. В 2021 році повідомлялось, що в Малинському кар'єрі знайшли кістки ймовірно динозавра на глибині 30 м, разом з ним виявлений верхівок зуба. Про це каналу 2+2 заявив дослідник та науковий працівник Київського літературно-меморіального музею Максима Рильського Вадим Перегуда. Однак згадок про подальше вивчення знахідки не знайшлося.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рештки стегозавра продали за рекордні 44,6 млн доларів. Це майже повний скелет.