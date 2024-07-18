Рештки динозавра продали за рекордну суму: Т-Рекс поступився у ціні травоїдному (фото, відео)

Цей динозавр розумом не відрізнявся

На аукціоні Sotheby's продали скелет динозавра, надзвичайно повний, за рекордну суму. Нова максимальна вартість решток динозавра становила 44,6 млн доларів.

Як повідомляє The New York Times, за таку вартість продали скам’янілість стегозавра. Ціна стала несподівано високою, адже попередня оцінка була нижча у 10 разів.

Скелет стегозавра Апекса

Стегозавр, скам'янілість якого продали з аукціону, жив приблизно 150 млн років тому на території США, а точніше штату Колорадо. Його прізвисько Апекс, він мав винятково якісні пластини та гарно збережену грудну клітину.

Стегозавр був особливим динозавром не тільки через свої пластини. Він мав мозок розміром з волоський горіх. Щоб переварити купу давньої папороті стегозаври їли каміння — воно подрібнювало їжу в шлунку.

Торги зайняли 15 хвилин. Загалом було сім учасників з усього світу. Покупець був американцем. Це єдине, що відомо про нього.

Попередній рекорд вартості тримав король світу динозаврів — тиранозавр Рекс. Його скам’янілість тоді продали за 31,8 млн доларів.

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