Динозавры в Украине: были ли они здесь
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История скрывает немало тайн
Остатки динозавров с регулярностью находят в разных уголках мира. Все ископаемые следы обитания огромных животных всегда привлекают внимание, становятся предметами исследований и вызывают вспышки туризма.
Однако Украина в этом случае, как Бермудский треугольник. И это сравнение не зря, ведь на территории современной Украины в период существования динозавров было море, поэтому в нашей стране находят немало ископаемых остатков различных морских существ. Среди них моллюски, крабы, ракообразные, рыбы. Вот например, аммониты, существовавшие в палеозое и мезозое (400—66 млн лет назад).
Среди интересных находок той эпохи – гигантские ракоскорпионы. Они могли вырастать до 250 см и выглядели очень пугающе. Обнаруженные окаменелости, как и зубы акул часто становятся предметами торговли, в том числе и незаконной.
Что касается именно ящеров, а не их морских соседей, то кроме известной первомайской шутки от полтавских изданий о нахождении почти полного скелета брахиозавра вместе с яйцами, об обнаружении останков динозавров заявляли только раз. В 2021 году сообщалось, что в Малинском карьере нашли кости предположительно динозавра на глубине 30 м, вместе с ним обнаружены верхушки зуба. Об этом каналу 2+2 заявил исследователь и научный работник Киевского литературно-мемориального музея Максима Рыльского Вадим Перегуда. Однако упоминаний о дальнейшем изучении находки не нашлось.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что остатки стегозавра продали за рекордные 44,6 млн. долларов. Это почти полный скелет.