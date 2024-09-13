Динозавры в Украине: были ли они здесь

История скрывает немало тайн

Остатки динозавров с регулярностью находят в разных уголках мира. Все ископаемые следы обитания огромных животных всегда привлекают внимание, становятся предметами исследований и вызывают вспышки туризма.

Однако Украина в этом случае, как Бермудский треугольник. И это сравнение не зря, ведь на территории современной Украины в период существования динозавров было море, поэтому в нашей стране находят немало ископаемых остатков различных морских существ. Среди них моллюски, крабы, ракообразные, рыбы. Вот например, аммониты, существовавшие в палеозое и мезозое (400—66 млн лет назад).

Окаменевший головоногий моллюск (аммонит, мезозойская эра, меловый период)

Среди интересных находок той эпохи – гигантские ракоскорпионы. Они могли вырастать до 250 см и выглядели очень пугающе. Обнаруженные окаменелости, как и зубы акул часто становятся предметами торговли, в том числе и незаконной.

Ракоскорпион

Что касается именно ящеров, а не их морских соседей, то кроме известной первомайской шутки от полтавских изданий о нахождении почти полного скелета брахиозавра вместе с яйцами, об обнаружении останков динозавров заявляли только раз. В 2021 году сообщалось, что в Малинском карьере нашли кости предположительно динозавра на глубине 30 м, вместе с ним обнаружены верхушки зуба. Об этом каналу 2+2 заявил исследователь и научный работник Киевского литературно-мемориального музея Максима Рыльского Вадим Перегуда. Однако упоминаний о дальнейшем изучении находки не нашлось.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что остатки стегозавра продали за рекордные 44,6 млн. долларов. Это почти полный скелет.