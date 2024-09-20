На Сонці аж 49 плям: чи прогнозуються магнітні бурі найближчим часом

На світилі продовжують відбуватись спалахи

На Землі до кінця поточного робочого тижня не очікується будь-яких магнітних бур. Астросиноптики лише прогнозують сонячні спалахи.

Протягом останньої доби активність на світилі була низькою, однак на зірці відбулось три спалахи класу С. Як інформують фахівці з Meteoprog, такі спалахи сильно не вплинуть на магнітне поле нашої планети.

"Очікується, що у п'ятницю (Ред. 20 вересня) геомагнітне поле буде спокійному рівні. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X", — пояснюють вони.

Водночас ймовірність малого геомагнітного шторму 20 вересня складає 5%, а великого — 1%.

Вони також зазначають, що на Сонці наразі панує 49 плям.

Варто нагадати, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода наприкінці вересня в Україні. Прогноз дав відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.