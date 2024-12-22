У Росії зіткнулися два потяги: десятки вагонів зійшли з рейок (фото)

Рух Транссибірської залізничної магістралі заблоковано в обох напрямках

На Забайкальській залізниці в Росії зіткнулися два вантажні поїзди. У результаті у першого потягу зійшло 35 вагонів, у другого — сім.

Інформація про це була опублікована у пресслужбі Східно-Сибірської транспортної прокуратури. Там зазначили, що інцидент трапився вранці у неділю, 22 грудня.

"За попередніми даними, 22 грудня 2024 року, близько 07:30 (місцевий час), на 6623 км Забайкальської залізниці (перегін Бушулей — Жирекен) стався зіткнення 2-х поїздів", — йдеться в повідомленні.

Після того, що сталося, рух Транссибірської залізничної магістралі заблоковано в обох напрямках, порушено контактну мережу.

За цим фактом було порушено кримінальну справу. Обставини події поки що залишаються невідомими.

Також у пресслужбі заявлено про затримання низки поїздів далекого прямування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Самарській області Росії стався вибух на залізничній колії. В результаті є руйнування, а рух поїздів було зупинено. Було повідомлено, що вибух виник через "втручання сторонніх у роботу залізничного транспорту".