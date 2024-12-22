У Сирії знайшли величезний секретний тунель до Лівану. Для чого він був потрібен (відео)

Там помітили залишену техніку

Після падіння режиму Башара Асада в Сирії знайшли тунель до Лівану. Стверджується, що його нібито використовували перекидання зброї для "Хезболли".

Відео з тунелю опублікували арабські канали. На цих кадрах видно, що тунелем могли вільно пересуватися вантажівки. Декілька з них, а також інша важка техніка, потрапили на кадри.

Зазначається, що тунель розташований в районі гірського хребта Каламун. Ця територія контролювалася силами режиму Асада та ліванською "Хезболлою".

Стверджується, що протяжність тунелю нібито сягає кілька десятків кілометрів. Експерти оцінили вартість будівництва тунелю приблизно на один мільярд доларів.

Хребет Каламун на мапі

Нагадаємо, 8 грудня стало відомо про те, що сирійські повстанці зайшли в Дамаск і оголосили про падіння режиму Асада. Останній залишив країну літаком, а прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке обере народ.

16 грудня Башар Асад опублікував свою першу заяву після втечі до Москви. Він стверджує, що не думав про втечу. За його словами, російська база Хмеймім у Латакії, куди він приїхав для координації дій з "російськими союзниками", нібито зазнала масованого удару безпілотниками, після чого з Москви надійшло прохання про організацію термінової евакуації ввечері 8 грудня.