Аномаліям немає кінця: прогноз погоди в Україні на кінець вересня продовжує дивувати

Над Україною та Білоруссю спостерігатиметься максимальне відхилення від норми

Вересень цього року має всі шанси стати рекордно теплим на більшій частині території України. З початку місяця над нами панують аномально теплі повітряні маси, які приходять в основному зі сходу та південного сходу. Похолодання ненадовго охопило лише західні та південні регіони, де також пройшли рясні дощі.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

За його словами, температура протягом третьої декади вересня перевищуватиме норму на 3 – 7 °С, а серйозних опадів не очікується. У північних, східних та місцями центральних регіонах України збережеться складна ситуація із посухою та високим ступенем пожежної небезпеки.

З 20 по 22 вересня температура повітря вночі коливатиметься в межах +8…+14 °С, удень +21…+27 °С. У період з 23 по 25 вересня за рахунок приходу холоднішої повітряної маси з північного сходу очікується короткочасне зниження температури повітря на Лівобережжі України – вночі до +5…+10 °С, удень +18…+24 °С. Поступово, починаючи з 26 вересня, внаслідок посилення південних та південно-західних повітряних потоків температура знову підвищиться на 3 – 5 °С і в нічний час стовпчики термометрів коливатимуться в діапазоні +9…+15 °С, вдень +22…+28 °С, на півдні та біля узбережжя морів вночі +11…+17 °С, удень +25…+29 °С.

Таким чином, до кінця вересня варто чекати на аномально теплу погоду, переважно без опадів. З урахуванням тепла у першій половині місяця є висока ймовірність того, що нинішній вересень на більшій частині території України (крім західних та південних областей) виявиться рекордно теплим за весь період спостережень, з перевищенням середньомісячної температури на 4 – 6 °С щодо кліматичної норми.

На карті представлений прогноз аномалій температури повітря в Європі на період з 23 до 30 вересня 2024 року. Добре помітно, що над Україною та Білоруссю спостерігатиметься максимальне відхилення від норми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що повінь у Центральній Європі посилюється.