Чи нападе на Україну потужний циклон: синоптики розповіли, чого чекати від погоди у вересні

Тримається високий рівень пожежної небезпеки

Зараз у Центральній Європі та і в Південній Європі спостерігаються аномальні погодні умови. Вони повязані з надходженням арктичного повітря з Гренландії у ці регіони та вплив потужного та малорухомого циклону.

Чи спіткає Україну доля європейських країн-сусідок розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. Прогноз на найближчий місяць він розповів в коментарі "Телеграфу".

"І ось цей циклон, він приніс значні опади у країни Центральної Європи, завдяки яким річки переповнювалися і спостерігаються повені. А також зниження температури, суттєве зниження, яке найбільш відчутне у гірських районах, у Альпах", — розповів фахівець.

За словами Кібальчича, там дійсно випало багато снігу. У деяких регіонах вже більше метру накопичилось снігу і температура градусів на 6-10 нижча за норму.

"Тобто для них це дійсно нетипова ситуація у цей період вересня. Але у нас, в нашій країні, синаптичні процеси інші. Нас переважає антициклонічна діяльність, вона пов'язана з полем високого тиску, і тому в нас повітряні потоки здебільшого надходять зі Сходу та Південного Сходу. А тому температура повітря в нас більш-менш висока, особливо в центральних, східних областях вона перевищує норму на 6-8 градусів", — розповів синоптик.

Він додав, що завдяки антициклону в Україні опадів поки що не очікується. Але у наступні дні та навіть до кінця вересня в нас по всій території України буде переважати антициклонічна погода. Це означає, що тримається високий рівень пожежної небезпеки. Внаслідок того, що майже немає опадів, все пересохло.В екосистемах відбуваються пожежі. Сильний вітер роздуває полум'я на значні території.

Загалом, вересень пройде зі спокійною погодою і може вийти у більшості областей рекордно теплим.

"Особливо це стосується східних, південних регіонів, центральних областей і на півночі. Тому що в нас у прогнозах до кінця місяця, хоча і буде поступове зниження температури, але все одно вона буде перевищувати норму. Ось такі погодні перспективи нас чекають на нас", — пояснив синоптик.

Раніше "Телеграф" писав, що 15 вересня в Одесі вирувала негода і після сильної зливи було затоплено частину вулиць. Внаслідок цього, у частині міста ускладнено рух транспорту.