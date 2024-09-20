На Солнце 49 пятен: прогнозируются ли магнитные бури в ближайшее время

На светиле продолжают происходить вспышки

На Земле до конца текущей рабочей недели не ожидается каких-либо магнитных бурь. Астросиноптики прогнозируют только солнечные вспышки.

За последние сутки активность на светиле была низкой, однако на звезде произошло три вспышки класса С. Как информируют специалисты из Meteoprog, такие вспышки сильно не повлияют на магнитное поле нашей планеты.

"Ожидается, что в пятницу (Ред. 20 сентября) геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X", — объясняют они.

В то же время, вероятность малого геомагнитного шторма 20 сентября составляет 5%, а большого — 1%.

Они также отмечают, что на Солнце сейчас царит 49 пятен.

Следует напомнить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в конце сентября в Украине. Прогноз дал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.