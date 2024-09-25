Вчені придумали, як визначити форму Космічного павутиння: допомогла загадкова найпростіша істота

Слизовики вже не вперше рятують інженерів та вчених

З часів відкриття космічного павутиння вчені намагаються зрозуміти його реальний масштаб та форму. Однак для спрощення завдання вони вирішили вдатися до послуг одного з найпростіших, але від цього не менш дивовижного створіння.

Про це йдеться у дослідженні університету Нью-Мексико (США). Оскільки космічна павутина є найбільшою структурою у всесвіті, то з вивченням її секретів є низка проблем.

Вважається, що після Великого вибуху наш всесвіт продовжує розширюватися. Однак частинки матерії притягуються одна до одної під впливом гравітації, що формує галактики і скупчень зірок, які вишиковуються в послідовності, що віддалено нагадує павутину.

Через те, що ця структура охоплює мільярди світлових років, візуалізація галактик, темної матерії та порожнин між ними вимагатиме величезних обчислювальних потужностей. Простіше не стає і від того, що вона рухається та змінює своє положення, тим самим еволюціонуючи з часом.

Проте дослідники Фарханул Хасан та Джо Бурчетт згадали, що у 2010 році колеги з Токіо вирішили використати слизовика, щоб визначити оптимальну структуру міського метрополітену. Тоді завдання, над якими інженери морочили голову багато років, було вирішено істотою лише за кілька днів.

Слизовик

Хоча вчені не зовсім розуміють, що це за істота, проте відомо, що слизовик поширює своє тіло у напрямку їжі, формуючи своєрідні щупальця. Ті щупальця, які на шляху нічого не знайшли, просто втягуються назад, поки ті, що ведуть до смаколика, навпаки, потовщуються, формуючи магістралі з живих клітин.

Втім, цього разу живого слизовика вчені брати не захотіли, а лише змоделювали його поведінку на комп’ютері. Але результат їх все одно здивував.

Як виявилося, великомасштабний розподіл матерії та космічні "нитки" Всесвіту більш точно описуються моделлю слизовика, ніж існуючою стандартною структурою.

"Ці нитки — це магістралі Всесвіту, і так само як магістралі впливають на міста в реальному житті, ці нитки впливають на галактики у Всесвіті багатьма різними способами", — сказав Хасан.

Раніше вважалося, що знаходження галактики біля великих структур та магістралей прискорювало її зростання, але нове моделювання показало, що справи йдуть з точністю до навпаки.

Поки робота вчених знаходиться на ранній стадії, тепер вони мають порівняти свої висновки з даними телескопа Хаббл, щоб перевірити безліч теорій формування галактик. Вважається, що остаточні результати вони зможуть показати через кілька років.

Як повідомлялося раніше, вчені виявили, що на Місяці все ще можуть відбуватися вулканічні процеси. Це може перевернути наші уявлення про споконвічну супутницю нашої планети.