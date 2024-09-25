Ученые придумали, как определить форму Космической паутины: помогло загадочное простейшее существо

Слизевики уже не в первый раз выручают инженеров и ученых

Со времен открытия космической паутины ученые пытаются понять ее реальный масштаб и форму. Однако для упрощения задачи они решили прибегнуть к услугам одного из простейших, но от этого не менее удивительного создания.

Об этом говорится в исследовании университета Нью-Мехико (США). Поскольку космическая паутина является самой огромной структурой во вселенной, то с изучением ее секретов есть ряд проблем.

Считается, что после Большого взрыва наша вселенная продолжает расширяться. Однако частицы материи притягиваются друг к другу под воздействием гравитации, что формирует галактики и скоплений звезд, которые выстраиваются в последовательности, отдаленно напоминающей паутину.

Из-за того, что эта структура охватывает миллиарды световых лет, визуализация галактик, темной материи и пустот между ними потребует огромных вычислительных мощностей. Проще не становится и от того, что она движется и изменяет свое положение, тем самым эволюционируя со временем.

Однако исследователи Фарханул Хасан и Джо Бурчетт вспомнили, что в 2010 году коллеги из Токио решили использовать слизевика, чтобы определить оптимальную структуру городского метрополитена. Тогда задачи, над которыми инженеры ломали голову многие годы, были решены существом всего за несколько дней.

Слизевик

Хотя ученые не совсем понимают, что это за существо, однако известно, что слизевик распространяет своё тело по направлению еды, формируя своеобразные щупальца. Те щупальца, которые на пути ничего не нашли, попросту втягиваются обратно, пока ведущее к вкусняшке, наоборот, утолщаются, формируя магистрали из живых клеток.

Впрочем, в этот раз живого слизевика ученые брать не захотели, а всего лишь смоделировали его поведение на компьютере. Но результат их все равно удивил.

Как оказалось, крупномасштабное распределение материи и космические "нити" Вселенной более точно описываются моделью слизевика, чем существующей стандартной структурой.

"Эти нити — это магистрали Вселенной, и так же, как магистрали влияют на города в реальной жизни, эти нити влияют на галактики во Вселенной многими различными способами", — сказал Хасан.

Ранее считалось, что нахождение галактики возле крупных структур и магистралей ускоряло ее рост, но новое моделирование показало, что дела идут с точностью до наоборот.

Пока работа ученых находится на ранней стадии, а теперь им предстоит сравнить свои выводы с данными телескопа Хаббл, чтобы проверить множество теорий формирования галактик. Считается, что окончательные результаты они смогут представить через пару лет.

Как сообщалось ранее, ученые обнаружили, что на Луне все еще могут проходить вулканические процессы. Это может перевернуть наши представления об извечной спутнице нашей планеты.