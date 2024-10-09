Двое животных стали единым целым: ученые потыкали новое существо палочкой и сняли это на видео

Мир животных не прекращает удивлять людей

Уже давно известно о животных вроде гидр, которые после разделения на две и больше частей начинают жить своими жизнями. Однако возможно ли чтобы два разных животных стали единым целым? Как оказалось, могут.

По крайней мере, на это оказалась способны пары гребневиков Mnemiopsis leidyi, также известных как морские греческие орехи или просто мнемиопсисы. Новая работа была обнародована в журнале Current Biology.

Ученые обнаружили, что после травмы два гребневика срослись настолько, что синхронизировали мышечные сокращения и объединили пищевые тракты, чтобы делится друг с другом едой. Также результаты исследований показывают, что нервные системы тоже стали единым целым и начинали делиться нервными импульсами.

"Наши результаты показывают, что у гребневиков может отсутствовать система аллораспознавания, которая представляет собой способность различать себя и других", — рассказал автор исследования Кей Джокура из Университета Эксетера (Великобритания) и Национального института естественных наук в Окадзаки (Япония).

Странная особь была замечена во время наблюдения за поведением популяции гребневиков в резервуаре с водой. У нее казалось было два конца, что вызвало вопрос о том, является ли это какой-то мутацией или существа просто срослись.

Чтобы проверить наверняка, ученые отрезали у нескольких пар особей части тела и поместили их достаточно близко, чтобы они смогли соединиться друг с другом. И как оказалось, это срабатывало в 9 случаях из 10.

После соединения гребневики счастливо жили по меньшей мере три последующие недели. При этом соединение проходило всего за ночь, за это время они полностью становились единым целым и синхронизировали свои движения.

У существ также сросся пищеварительный тракт, хотя осталось два ануса, и оба остались функциональными.

Ученые говорят, что это исследование может оказаться полезным для будущих работ в сфере регенерации, а потому они продолжат работать над пониманием того, что произошло с этими гребневиками.

Гребневики (Ctenophora) это группа беспозвоночных животных, которые внешне напоминают медуз, хотя не имеют с ними ничего общего. Если присмотреться поближе, то различия между ними становятся очевидными:

гребневики двигаются с помощью специальных ресничек на гребнях, а медузы перемещаются за счет сжимания "колокола";

у гребневиков есть рот и анус на разных краях тела, в то время как у медуз "входное" отверстие лишь одно;

у медуз есть стрекательные клетки, представляющие собой "молекулярный гарпун" из-за чего люди хорошо знают почему их лучше не трогать, гребневики в свою очередь абсолютно безобидны для человека.

Существуют гипотезы, что именно гребневики являются самым древним многоклеточным организмом на нашей планете и предшествовали даже губкам, однако пока исследования на эту тему приходят к противоречивым выводам.

Гребневик в нормальном состоянии

Как сообщалось ранее, недавно ученые описали новый вид ос, которые откладывают яйца во взрослых мух. Личинка после этого прогрызает путь наружу и буквально вырывается из груди, как ксеноморф в фильме "Чужой".