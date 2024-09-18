Вчені виявили справжнього "чужого": що відомо про новий вид (фото, відео)

Вчені знайшли комаху зовсім несподівано

Любителі фантастики, напевно, пам’ятають сцену з фільму "Чужий", коли личинка прибульця вирвалася з грудей одного з членів екіпажу. Наразі вчені виявили, що щось подібне трапляється і в реальному світі.

Однак боятися цього варто хіба що мушкам дрозофілам, які використовуються як живий інкубатор осами нового виду Syntretus perlmani. Дослідження оприлюднено в журналі Nature.

Група біологів ловила мушок на задньому дворі будинку в штаті Міссісіпі в березні 2023 року, щоб перевірити їх на предмет інфікування круглими червами, проте вони не очікували, що зустрінуть щось страшніше.

Як виявилося, інфіковані дрозофіли спокійно жили протягом 18 днів після зараження яйцями оси, не особливо скаржачись на самопочуття. Однак потім уже сформована личинка починала звиватися всередині тіла і прогризала собі шлях назовні, вириваючись прямо з черевця. Після цього новоявлений "чужий" тікав у тихе місце, щоб перетворитися в лялечку і досягти своєї фінальної форми. І якщо героям франшизи Ріддлі Скотта знадобилося десь половина фільму, щоб зрозуміти, що взагалі сталося і що їм робити з космічним монстром, то у дрозофіл такої розкоші немає — самки цих ос уже через 24 години виходять на полювання, щоб відкласти яйця в нових жертв.

У світі живе безліч видів паразитичних ос, які відкладають яйця в живих комах, проте найчастіше їх цілями стають личинки та гусениці. Ті ж личинки дрозофіл є ціллю майже двох сотень видів паразитичних ос, тоді як відкладання яєць в дорослу муху зустрічається вперше.

Хоча цей процес може прозвучати як щось жахливе, але такі оси допомагають ефективно контролювати та боротися з популяціями шкідників сільськогосподарських посівів, на кшталт попелиці чи листоїдів.

Вчені за 11 місяців перевірили близько 6000 тисяч самців мушок у Міссісіпі, Алабамі та Північній Кароліні, але з них зараженими виявилося близько 1%. З 477 самок дрозофіли яйця оси було знайдено лише в однієї.

У лабораторних умовах Syntretus perlmani дозволили атакувати 44 мушок D. melanogaster, з яких народилося лише дев’ять дорослих ос.

"Цю осу можна легко зловити за допомогою приманок для мух на задньому дворі, і вона має широке географічне поширення по всій східній частині США", — зазначають дослідники.

Як повідомлялося раніше, в Італії акула в акваріумі змогла самостійно завагітніти та народити потомство без участі самців.