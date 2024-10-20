Пристрасть у галактичному масштабі: вибуховий танець двох зірок потрапив до об’єктиву "Хаббла" (фото, відео)

Відносини цієї зіркової парочки можна назвати "токсичними"

Космічний телескоп "Хаббл" попри поважне вік та наявність більш сучасних аналогів, продовжує радувати любителів космосу яскравими знімками. Цього разу він показав драматичну сцену однієї з найнестабільніших зіркових пар нашої рідної галактики.

Йдеться про R Водолія (R Aquarii), яка викидає в порожнечу довгі нитки яскравого газу. Барвистим зображенням поділилася команда "Хаббла" на своєму сайті.

Вчені, які ознайомилися зі знімком, порівняли його з вулканом або з працюючим садовим розбризкувачем. На зображенні можна побачити результат роботи ядерних процесів усередині зірки з викидом в космос їх продуктів.

R Водолія знаходиться в 700 світлових роках від Землі і є подвійною зіркою. Головною є старий червоний гігант, який більше Сонця більш ніж у 400 разів і на піку має яскравість у п’ять тисяч разів вище яскравості нашої зірки. Втім, стабільним його назвати точно не можна, оскільки яскравість і температура може коливатися в 750 разів під час 390-денного циклу.

Не дивно, що життя з таким "темпераментним" партнером призвело до загасання іншої зірки системи — білого карлика, який тепер приречений кожні 44 роки робити повний оберт навколо більшого небесного тіла.

Однак гравітація меншої зірки все ще досить сильна, щоб істотно впливати на подальше життя дивної парочки. При максимальному наближенні білий карлик витягає водень з червоного гіганта і накопичує його на своїй поверхні, що призводить до запуску термоядерного синтезу. В результаті енергії стає настільки багато, що відбувається вибух жахливої сили, а цикл починається заново.

Саме сліди цього вибуху спромоглася розглянути команда "Хаббла". За їх підрахунками, плазма після викиду рухається зі швидкістю понад півтора мільйона кілометрів на годину. Тобто відстань від Місяця до Землі вона пройшла б за 15 хвилин. Мало того, сили вистачить, щоб викинути розпечений газ на відстань до 400 мільярдів кілометрів від зірок. Це приблизно в 24 рази більше за діаметр нашої Сонячної системи.

"Хаббл" вперше глянув на ці зірки в 1990 році і вже тоді вчені зрозуміли, що масштаби подій виділяються навіть в астрономічному масштабі.

На відео нижче можна побачити невеликий фрагмент, на якому видно, що відбувалося із зірками у проміжку з 2014 по 2023 рік.

Як повідомлялося раніше, NASA готує до запуску місію з пошуку життя у Сонячній системі. Шукати її вони мають намір зовсім не на Марсі, а на одному із супутників Юпітера.