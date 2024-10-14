Життя в космосі може бути дуже близько до Землі: NASA відправляє зонд на пошуки (відео)

Загалом місія триватиме майже 10 років

Життя в Сонячній системі шукають не тільки на Марсі. Вчені впевнені, що потенційно цікаво в цьому є Європа, супутник Юпітера. 14 жовтня стартує місія найбільшого з коли-небудь розроблених зондів NASA. Подорож до Юпітера займе 5,5 років, зонд долатиме 2,9 мільярда кілометрів.

Вчені не шукатимуть конкретні сліди життя, а дізнаватимуться чи є на Європі складові, які дозволять існувати життю. На думку вчених під крижаною поверхнею Європи знаходиться рідкий океан, саме його шукатиме місія Europa Clipper.

Попередньо супутник Юпітера вивчали в 90-х, новий зонд матиме безліч складних інструментів, які розглядатимуть структуру та склад крижаної поверхності Європи, її глибину, солоність океану те, як крижаний шар взаємодіє з рідкою водою. Сподіватись на високорозвинену цивілізацію не варто — вчені вважають, що в океані можуть міститися бактерії.

Після понад п'ятирічної мандрівки до супутника Юпітера, сама місія триватиме чотири роки. Зонд пролітатиме над Європою 49 разів. Максимальне наближення — 25 км до поверхні.

Зонд, який вивчатиме Європу

Раніше "Телеграф" розповідав, що компанії Ілона маска SpaceX вдалося вперше в історії роботи посадити носій космічного корабля після запуску. Для цього використовувався експериментальний метод, попередні чотири спроби були невдалими.