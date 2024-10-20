Страсть в галактическом масштабе: взрывной танец двух звезд попал в объектив "Хаббла" (фото, видео)

Отношения этой звездной парочки точно можно назвать "токсичными"

Космический телескоп "Хаббл" несмотря на почтенный век и наличие более современных аналогов, продолжает радовать любителей космоса красочными снимками. На это раз он показал драматичную сцену одной из самых нестабильных пар звезд нашей родной галактики.

Речь идет об R Водолея (R Aquarii), которая выбрасывает в пустоту длинные светящиеся нити светящегося газа. Красочным изображением поделилась команда "Хаббла" на своем сайте.

Ученые, которые ознакомились со снимком, сравнили его с вулканом или с работающим садовым разбрызгивателем. На изображении можно увидеть результат работы ядерных процессов внутри звезды с выбросом получившихся продуктов в космос.

R Водолея находится в 700 световых годах от Земли и представляет собой двойную звезду. Главной является старый красный гигант, который больше Солнца более чем в 400 раз и на пике имеет яркость в пять тысяч раз превышающей яркость нашей звезды. Впрочем, стабильным его назвать точно уж нельзя, поскольку яркость и температура может колебаться в 750 раз во время 390-дневного цикла.

Неудивительно, что жизнь со столь "темпераментным" партнером, привела к затуханию другой звезды системы — белого карлика, который теперь обречен каждые 44 года делать полный оборот вокруг более крупного небесного тела.

Однако гравитация меньшей звезды все еще достаточно сильна, чтобы оказывать существенное влияние на дальнейшую жизнь странной парочки. При максимальном приближении, белый карлик вытягивает водород из красного гиганта и накапливает его на своей поверхности, что приводит к запуску термоядерного синтеза. В конечном итоге энергии становится настолько много, что происходит взрыв чудовищной силы и цикл начинается заново.

Именно следы этого взрыва смогла разглядеть команда "Хаббла". По их подсчетам, плазма после выброса движется со скоростью более полутора миллиона километров в час. То есть расстояние от Луны до Земли она бы прошла за 15 минут. Мало того, силы достаточно, чтобы выбросить раскаленный газ на расстояние до 400 миллиардов километров от звезд. Это примерно в 24 раза больше диаметра нашей Солнечной системы.

"Хаббл" впервые взглянул на эти звезды в 1990 году и уже тогда ученые поняли, что масштабы происходящего выделяются даже в астрономическом масштабе.

На видео ниже можно увидеть небольшой фрагмент, на котором видно, что происходило со звездами в промежутке с 2014 по 2023 год.

Как сообщалось ранее, NASA готовит к запуску миссию по поиску жизни в Солнечной системе. Искать ее они намерены вовсе не на Марсе, а на одном из спутников Юпитера.