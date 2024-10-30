Вчені знайшли воду в дуже несподіваному місці Сонячної системи: її там не повинно бути

Можливо, астероїд ще не втратив всю воду

Для того, щоб знайти дивовижні речі за межами нашої планети, не варто дивитися на далекі зірки. Адже вони можуть ховатися недалеко від нас, наприклад, на астероїді Веста, де знайшли ознаки наявності води.

Це вельми несподіване відкриття, оскільки на цьому мертвому шматку каменю не повинно бути води взагалі. Нове дослідження оприлюднено в журналі The Planetary Science Journal.

Веста це другий за розміром астероїд у Головному поясі між Марсом та Юпітером віком 4,5 мільярда років. Його середній діаметр становить 530 кілометрів, а складається він зі щільного металевого ядра (суміш заліза та нікелю), базальтової мантії та дуже тонкої кори.

У таких умовах будь-яка вода на поверхні мала б випаруватися в космос. Однак супутникові знімки показують, що на поверхні астероїда є яри та каньйони, які розташовані біля ударних кратерів.

Кратери та можливі сліди від води на Весті (згори та знизу) та на Церері (у центрі)

Тобто після зіткнення з іншими космічними об’єктами вода повинна була надійти на поверхню з підземних покладів і протікати деякий час по внутрішній поверхні кратера, формуючи характерні сліди.

Перевірити свої припущення вчені вирішили експериментальним шляхом, змоделювавши умови, які мали б спостерігатися на поверхні Вести після удару.

Як виявилося, чиста вода в таких умовах перетворюється на кригу за лічені секунди, проте насичення її харчовою сіллю (NaCl) дозволило їй залишатися в рідкому вигляді до 54 хвилин.

Хоча це здається досить коротким проміжком часу, але вчені вважають, що навіть десять хвилин вистачило б, щоб розсіл дестабілізував схили кратерів і викликав ерозію та зсуви.

Якщо їхні висновки вірні, то не виключено, що вода там була відносно недавно, а може навіть схована там під поверхнею прямо зараз. У будь-якому випадку це хороша мотивація поглянути уважніше й на інші астероїди Головного поясу, наприклад, на Цереру, де також є схожі сліди.

Як повідомлялося раніше, вчені виявили, що на Місяці все ще можуть відбуватися вулканічні процеси. Це може перевернути наші уявлення про споконвічну супутницю нашої планети.