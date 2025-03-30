Вчені знайшли цілу нову екосистему під айсбергом розміром з дві Одеси (фото, відео)

Вчені таке побачити не очікували

Антарктида може здатися неживою крижаною пустелею, яку дуже небагато форм життя зможе назвати домом. Однак це насправді не так, а щоб знайти квітучі екосистеми треба лише заглянути трохи глибше.

Саме це зробила міжнародна команда вчених, яка спустила підводний безпілотник на глибину 1300 метрів. Їхній звіт оприлюднений Океанічним інститутом Шмідта.

Причиною початку дослідження стало те, що від льодовика Джорджа IV відколовся великий айсберг з "нудною" назвою А-84, площею понад 500 квадратних кілометрів (приблизно як дві Одеси). Подібні події дають вченим рідкісну можливість заглянути в місця, куди доступ був закритий протягом сотень, а то й тисяч років. Тому до місця відколу негайно вирушило наукове судно Falkor із безпілотним апаратом SuBastian на борту.

Наприкінці січня вони здійснили перше занурення та виявили велику кількість організмів, які успішно виживали там протягом багатьох років.

"Ми не очікували знайти таку прекрасну, процвітаючу екосистему. Судячи з розміру тварин, спільноти, які ми спостерігали, існують там уже десятиліттями, можливо навіть сотнями років", — розповіла доктор Патрісія Ескете з Університету Авейру (Португалія).

Велика губка та анемони

Серед виявлених видів виявилася велика кількість губок та коралів, гігантських морських павуків, восьминогів і навіть крижаних риб. При цьому деякі знахідки можуть виявитися новими, невідомими науці, видами.

Медуза

Вважається, що в глибоководних екосистемах основна частина живлення надходить з верхніх шарів океану у вигляді так званого "морського снігу" — крихітних відмерлих частинок тканин, залишків інших морських тварин і навіть фекалій. Однак у цьому випадку навряд чи частинки могли потрапити з поверхні, оскільки були накриті багатометровим шаром льоду. Тому вчені припускають, що свою роль у доставці поживних речовин виконують підводні течії, проте точніший механізм залишається невідомим.

Можливо, невідомий науці ізопод

Поспіх у дослідженнях також диктувався й іншим чинником. Відсутність льоду над екосистемою зробить її більш відкритою для інших тварин, які можуть скористатися новим простором життя і витіснити звідти ендеміків. Тому є ймовірність, що за лічені роки побаченої вченими картини більше не буде.

Перомедуза

Кальмар та його видобуток

Як повідомлялося раніше, вчені зазирнули у глибини озера Енігма в Антарктиді. Попри те, що воно знаходиться під десятком метрів льоду, у ньому процвітає ціла екосистема, яку ніколи не бачили раніше.