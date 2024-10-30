Ученые нашли воду в очень неожиданном месте Солнечной системы: ее там быть не должно

Возможно астероид еще не потерял всю воду

Для того чтобы найти удивительные вещи за пределами нашей планеты, не стоит смотреть на далекие звезды. Ведь они могут прятаться совсем недалеко от нас, например, на астероиде Веста, где нашли признаки наличия воды.

Это весьма неожиданное открытие, поскольку на этом безжизненном куске камня не должно быть воды вообще. Новое исследование обнародовано в журнале The Planetary Science Journal.

Веста это второй по размеру астероид в Главном поясе между Марсом и Юпитером возрастом в 4,5 миллиарда лет. Его средний диаметр составляет 530 километров, а состоит она из плотного металлического ядра (смесь железа и никеля), базальтовой мантии и очень тонкой коры.

В таких условиях любая вода на поверхности должна была бы улетучиться в космос. Однако спутниковые снимки показывают, что на поверхности астероида есть овраги и каньоны, которые расположены возле ударных кратеров.

Кратеры и возможные следы от воды на Весте (сверху и снизу) и на Церере (в центре)

То есть, после столкновения с другими космическими объектами, вода должна была поступить на поверхность из подземных залежей и протекать некоторое время по внутренней поверхности кратера, формируя характерные следы.

Проверить свои догадки ученые решили экспериментальным путем, смоделировав условия, которые должны были бы наблюдаться на поверхности Весты после удара.

Как оказалось, чистая вода в таких условиях превращается в лед за считанные секунды, однако насыщение ее пищевой солью (NaCl) позволило ей оставаться в жидком виде до 54 минут.

Хотя это кажется весьма коротким промежутком времени, но ученые считают, что даже десяти минут хватило бы, чтобы рассол дестабилизировал склоны кратеров и вызвал эрозию и оползни.

Если их выводы верны, то не исключено, что вода там была относительно недавно, а может даже спрятана под поверхностью прямо сейчас. В любом случае это хорошая мотивация взглянуть внимательней и на другие астероиды Главного пояса, например, на Цереру, где тоже есть похожие следы.

Как сообщалось ранее, ученые обнаружили, что на Луне все еще могут проходить вулканические процессы. Это может перевернуть наши представления об извечной спутнице нашей планеты.