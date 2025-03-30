Після заливних дощів в Україні вдарить тепло до +20, синоптики назвали дату (карта)

Метеорологи попереджають про можливі опади

Погода в Україні дивує своїм прогнозом та температурами — спочатку було спекотно, тепер знову вдарив холод з опадами. Але на початку квітня почне теплішати.

"Телеграф", спираючись на дані Українського гідрометеорологічного центру, розповість, коли буде потепління. Синоптики пишуть, що в Україні 2 квітня очікується мінлива хмарність з локальними опадами.

Найтепліша ніч очікується на півдні України . В Одеській області та на Херсонщині температура становитиме від +6 до +10 градусів тепла.

Денні температури будуть значно вищими за нічні. Найтепліший день прогнозується в південних областях, зокрема в Одеській та Херсонській, де повітря прогріється до +19 градусів тепла.

Найхолодніша погода вночі очікується у північних областях країни. У Сумській та Чернігівській областях стовпчики термометрів опустяться до +12. Також холодна ніч буде в Київській області, де температура становитиме +7 градусів тепла.

Метеорологи попереджають про можливі опади у вигляді дощу. Тож не забудьте взяти парасольки.

Раніше "Телеграф" писав, яку погоду прогнозують синоптики в Україні у квітні.