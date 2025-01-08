Не носили шаровари та вишиванки: як насправді одягалися козаки (відео)

Вони мали свою власну моду

Звичний для багатьох образ козака в червоних шароварах із широким поясом та вишитою сорочкою далекий від історичної реальності. Одягалися українські воїни зовсім інакше і не носили багато елементів одягу, які їм прийнято "приписувати".

Про це розповів дослідник матеріальної культури 17-18 століть Сергій Шеменков у проекті Акіма Галімова "Реальна історія". За його словами, козаки не носили вишиванки, широкі пояси та атласні шаровари у тому вигляді, в якому ми звикли їх бачити. Їхній гардероб диктували суворі погодні умови того часу, а тому вони одягали відразу кілька шарів одягу.

Сергій Шеменков також підкреслює, що "козаки не ходили напівголими і не світили торсом, тому що це було не прийнято в той час".

Традиційний одяг козака в 17-18 століттях складався з сорочки без зайвого декору і вишивки, а також кількох шарів верхнього одягу. У моді тоді були довгі пальта і жупани.

Реальні шаровари козаків також були далекі від того, якими ми малюємо їх зараз. Цікаво, що вони були вузькими, а не широкими.

Чоботи були різних кольорів, червоних, жовтих відтінків. На ноги одягали панчохи, які могли бути в'язаними або бавовняними. У холодну погоду намотували онучі, а іноді підстилали солому.

Реальний козацький одяг далекий від романтизованих образів. Це була складна, витончена система вбрання, що відображала соціальний статус, культурні впливи та практичні потреби українських лицарів.

Як насправді одягалися козаки, що носили в походах і який вигляд мали шаровари — дивіться у випуску "Реальної історії":

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