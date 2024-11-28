Чи пекли хліб трипільці: історик розкрив несподівану правду про стародавню культуру

Стародавні трипільці були розвиненою хліборобською культурою, але чи могли вони спекти хліб?

У світі археології часто трапляються захопливі історії, які з часом виявляються зовсім не такими, якими здавалися спочатку. Одна з таких історій стосується хлібопечення у трипільців.

"Телеграф" з'ясував, що серед "чудес" стародавньої хліборобської культури, що існувала на території сучасної України понад 5000 років тому, не було випікання хліба. Історик розказав, що насправді їли трипільці.

Технологічні обмеження стародавніх хліборобів

Виявляється, що попри розвинене землеробство, трипільці мали суттєві технологічні обмеження у приготуванні їжі. Дослідження показують, що вони вирощували тверді сорти злаків, але рівень тогочасних технологій дозволяв їм отримувати лише крупу, а не борошно.

Основним знаряддям для обробки зерна були зернотерки — примітивні кам'яні пристосування, за допомогою яких люди подрібнювали зерно. Проте ці знаряддя були не настільки досконалими, щоб перетворити зерно на дрібнодисперсне борошно, необхідне для випікання хліба.

Несподівані археологічні знахідки

Свого часу відомий археолог Вікентій Хвойка знайшов цікаві скам'янілості, які спочатку вважалися "скам'янілим хлібом". Однак сучасні наукові дослідження внесли несподівану корективу — виявилося, що це насправді копроліти, тобто скам'янілі екскременти вовка або собаки.

Що насправді їли трипільці

Попри неможливість випікати хліб у сучасному розумінні, трипільці мали досить різноманітний раціон:

злакові культури (у вигляді крупи);

м'ясо від полювання;

продукти тваринництва;

дикорослі рослини.

Міфи про хлібопечення у трипільців розбиваються об камінь археологічних фактів. Технологічний рівень розвитку не дозволяв їм випікати хліб, але це не применшує значення цієї стародавньої культури в історії хліборобства.

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