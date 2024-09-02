Ви предок запорозьких козаків, якщо ваше прізвище звучить так: перевірте своє

Багато з цих прізвищ збереглися досі

Українські прізвища можуть багато розповісти про своїх носіїв. Наприклад, навіть про рід діяльності їхніх предків.

"Телеграф" розповідає про прізвища, які давали козакам. Якщо ваше родове ім’я звучить так, то, можливо, ви належите до одного з таких славних родів.

Таких прізвищ, до речі, досі дуже багато. Одні з них означають рід занять, які виконував козак у Запорізькій Січі — Гардовий, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дигтяр, Наливайко.

Інші, такі як Соломаха або Тетеря, означають види каші, які майже щодня їли козаки. Ще козакам у Січі давали прізвиська, які вказують на місце їхнього народження. Це пізніше закріпилося у деяких прізвищах: Лебединський, Полтавський, Прилуцький, Поліщук, Чугуївець, Волинський, Галицький тощо.

Інші козацькі прізвища українців:

Губенко,

Горбініс,

Головатий,

Чуб,

Носенко,

Рябко,

Легкоступ.

Убийвовк,

Неїжборщ,

Недайкаша,

Непийвода,

Небийбаба,

Паливода,

Нагнибіда,

Перебийніс.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які прізвища давали розумним українцям.