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Не носили шаровары и вышиванки: как на самом деле одевались казаки (видео)

Автор
Анна Нестерова
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Казак
Казак. Фото Открытые источники

Они имели свою собственную моду

Привычный для многих образ казака в красных шароварах с широким поясом и вышитой рубахой далек от исторической реальности. Одевались украинские воины совершенно иначе и не носили многие элементы одежды, которые им принято "приписывать".

Об этом рассказал исследователь материальной культуры 17-18 веков Сергей Шеменков в проекте Акима Галимова "Реальная история". По его словам, казаки не носили вышиванки, широкие пояса и атласные шаровары в том виде, в котором мы привыкли их видеть. Их гардероб диктовали суровые погодные условия того времени, а поэтому они надевали сразу несколько слоев одежды.

Сергей Шеменков также подчеркивает, что "казаки не ходили полуголыми и не светили торсом, потому что это было не принято в то время".

Традиционная одежда казака в 17-18 веках состояла из рубашки без лишнего декора и вышивки, а также нескольких слоев верхней одежды. В моде тогда были длинные пальто и жупаны.

Реальные шаровары казаков также были далеки от того, какими мы рисуем их сейчас. Интересно, что они были узкими, а не широкими.

Сапоги были разных цветов, красных, желтых оттенков. На ноги надевали чулки, которые могли быть вязаными или хлопковыми. В холодную погоду наматывали портянки, а иногда подстилали солому.

Реальная казацкая одежда далека от романтизированных образов. Это была сложная, утонченная система нарядов, отражавшая социальный статус, культурные влияния и практические потребности украинских рыцарей.

Как на самом деле одевались казаки, что носили в походах и как выглядели реальные шаровары — смотрите в выпуске "Реальной истории":

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