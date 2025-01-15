З головою як у Дарта Вейдера: на продуктовому ринку знайшли невідомого гігантського ракоподібного (фото)

Істота досягає розміру невеликого собаки

Іноді біологи знаходять нові види тварин у зовсім не призначених для цього місцях. Наприклад, на одному з продуктових ринків у В’єтнамі вони придбали місцевий делікатес у вигляді гігантського ізопода, а потім зрозуміли, що перед ними не що інше, як невідома тварина.

Нове дослідження було оприлюднено в журналі ZooKeys. Хоча купили ракоподібного вони ще у 2022 році, проте роботу було опубліковано лише 14 січня 2025 року.

Новий вид отримав назву Bathynomus vaderi, на честь головного антагоніста франшизи "Зоряні війни" Дарта Вейдера. Дослідники Ханойського університету відзначили, що голова ізопода дуже нагадує шолом відомого персонажа.

Варто зазначити, що зараз відомо близько двох десятків видів глибоководних ізоподів роду Bathynomus. Більшість із них виростає від 8-15 сантиметрів у довжину, але деякі "супергігантські" види можуть досягати від 17 до 50 сантиметрів. Найбільша відома особина досягала розміру 76 сантиметрів (30 дюймів), що трохи більше за розміри типової німецької вівчарки.

Новий вид теж відноситься до "супергігантів", хоч і не б’є рекордів. Довжина описаного зразка становила 26,6 сантиметра, а ширина 13,5 сантиметра. Розміри інших знайдених представників цього виду мали довжину від 25,7 до 32,5 см завдовжки. Втім, це все одно чимало для "букашки".

Bathynomus vaderi

Bathynomus vaderi, як вважається, дуже близький до іншого виду Bathynomus jamesi, але у них виявився ряд відмінностей у будові. Наприклад, у нового виду прямокутна форма голови (цефалону), загнуті вгору шипи по краях панцира та деякі інші особливості.

Порівняння відмінностей Bathynomus vaderi (ліворуч) та Bathynomus jamesi (праворуч)

Ізоподи це дуже різноманітна група ракоподібних, що включає понад 10 тисяч відомих видів. Вони успішно підкорили не тільки море, але також прісноводні водойми та сушу. Втім, здебільшого їх розміри не перевищують кількох сантиметрів. Сухопутні види високо цінуються серед любителів тримати вдома тераріуми, оскільки їдять відходи і тим самим допомагають у прибиранні або ж виступають у ролі їжі для домашніх рептилій. Втім, деякі види через екзотичне забарвлення можуть досягати вартості в пару сотень доларів за десяток.

Морські види часто вживаються в їжу людьми, на зразок ізоподу, описаного в новому дослідженні. Гігантські види зазвичай проживають на величезних глибинах, через що схильні до дуже дивного явища під назвою "глибоководний гігантизм". Його суть полягає в тому, що через малу кількість їжі тваринам у разі її виявлення доводиться з’їдати стільки, скільки вони можуть з’їсти, щоб якомога довше протриматися до наступного перекусу.

Bathynomus jamesi на ринку у В’єтнамі

Як повідомлялося раніше, вчені зазирнули у глибини озера Енігма в Антарктиді. Попри те, що воно знаходиться під десятком метрів льоду, у ньому процвітає ціла екосистема, яку ніколи не бачили раніше.