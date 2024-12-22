Прихований світ під товщею льоду: вчені виявили дивне життя у таємному озері Антарктиди (фото)

Вчені змогли зазирнути у таємний світ озера Енігма

Глибоко під одинадцятиметровим шаром льоду в Антарктиді сховалося приховане озеро Енігма. Здавалося б у такому суворому місці, де середньорічна температура повітря становить -14 градусів, вижити ніщо не зможе, проте дивним чином "життя знайшло шлях".

Про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому в журналі Communications Earth and Environment. Вчені під час першої експедиції у 2019-2020 роках були здивовані, що тут взагалі є рідка вода.

Річ у тому, що температурний мінімум тут знаходиться на рівні -40,7 градуса за Цельсієм, а тому вважалося, що озеро промерзає до дна. А навіть якщо і ні, то рясні сонячні промені, сильні вітри й дуже мало опадів, повинні б змусити озеро давно пересохнути.

Озеро Енігма

Наявність підлідного озера підштовхнула їх повернутися з новим обладнанням і подивитися, що ховається на глибині. Як виявилось, озеро в деяких місцях досягає 23 метрів, а його вода характеризується високою концентрацією кисню. Вчені також припустили, що Енігма підживлюється через приховані джерела водою із сусіднього льодовика Аморфус.

Такі суворі умови здавалося б не повинні давати життя шансів, проте на практиці виявилося, що озеро стало домом для величезної кількості різноманітних бактерій, які формують щільні "килими" на дні приблизно до 8 метрів. Глибше бактеріальні мати стають менш щільними і покриваються дрібними конусоподібними структурами.

У цих матах домінують ціанобактерії, але зустрічаються й екзотичніші бактерії на кшталт представників групи Patescibacteria. Ці загадкові та дуже крихітні організми в нормальних умовах живуть паразитуючи на поверхні інших бактерій або в симбіозі з ними, а тому ми досі знаємо про них дуже мало. Відомо, що у них немає генів, які відповідають за виробництво енергії від дихання, а тому вони змушені отримувати її від інших організмів. Тому дуже дивним виявилося те, що у деяких місцях озера представники цієї групи становили до 54% усіх бактерій.

Передбачається, що хоча б частина місцевих штамів є хижаками і харчуються іншими бактеріями. Втім, говорити про їхню поведінку рано, оскільки в інших місцях Антарктиди їх не виявили.

Зіставлення розмірів Patescibacteria (фіолетові) та інших бактерій. Ілюстративне зображення

Також дивним відкриттям були й еукаріотичні організми в особі криптофітових водоростей. Ці одноклітинні істоти займаються в озері фотосинтезом. Тобто живляться сонячним світлом під 11 метрами льоду. Хоча не виключено, що вони теж іноді їдять інших бактерій, коли світла недостатньо.

Вважається, що криптофити Енігми близькі до виду Teleaulax amphioxeia (на малюнку)

Дослідження Енігми показало, що навіть у таких екстремальних умовах можливе життя з дуже незвичайними стратегіями виживання. Подальші дослідження озера не лише допоможуть зрозуміти еволюцію нашої планети на прикладі дуже давньої мікробної екосистеми, але й дозволять уявити те, як могли б виглядати можливі екосистеми за межами нашої планети.

Як повідомлялося раніше, хорватська вчена колола у собі коктейль із небезпечних вірусів, щоб позбутися раку. Дивно, але це вийшло.