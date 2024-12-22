Прихований світ під товщею льоду: вчені виявили дивне життя у таємному озері Антарктиди (фото)
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Вчені змогли зазирнути у таємний світ озера Енігма
Глибоко під одинадцятиметровим шаром льоду в Антарктиді сховалося приховане озеро Енігма. Здавалося б у такому суворому місці, де середньорічна температура повітря становить -14 градусів, вижити ніщо не зможе, проте дивним чином "життя знайшло шлях".
Про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому в журналі Communications Earth and Environment. Вчені під час першої експедиції у 2019-2020 роках були здивовані, що тут взагалі є рідка вода.
Річ у тому, що температурний мінімум тут знаходиться на рівні -40,7 градуса за Цельсієм, а тому вважалося, що озеро промерзає до дна. А навіть якщо і ні, то рясні сонячні промені, сильні вітри й дуже мало опадів, повинні б змусити озеро давно пересохнути.
Наявність підлідного озера підштовхнула їх повернутися з новим обладнанням і подивитися, що ховається на глибині. Як виявилось, озеро в деяких місцях досягає 23 метрів, а його вода характеризується високою концентрацією кисню. Вчені також припустили, що Енігма підживлюється через приховані джерела водою із сусіднього льодовика Аморфус.
Такі суворі умови здавалося б не повинні давати життя шансів, проте на практиці виявилося, що озеро стало домом для величезної кількості різноманітних бактерій, які формують щільні "килими" на дні приблизно до 8 метрів. Глибше бактеріальні мати стають менш щільними і покриваються дрібними конусоподібними структурами.
У цих матах домінують ціанобактерії, але зустрічаються й екзотичніші бактерії на кшталт представників групи Patescibacteria. Ці загадкові та дуже крихітні організми в нормальних умовах живуть паразитуючи на поверхні інших бактерій або в симбіозі з ними, а тому ми досі знаємо про них дуже мало. Відомо, що у них немає генів, які відповідають за виробництво енергії від дихання, а тому вони змушені отримувати її від інших організмів. Тому дуже дивним виявилося те, що у деяких місцях озера представники цієї групи становили до 54% усіх бактерій.
Передбачається, що хоча б частина місцевих штамів є хижаками і харчуються іншими бактеріями. Втім, говорити про їхню поведінку рано, оскільки в інших місцях Антарктиди їх не виявили.
Також дивним відкриттям були й еукаріотичні організми в особі криптофітових водоростей. Ці одноклітинні істоти займаються в озері фотосинтезом. Тобто живляться сонячним світлом під 11 метрами льоду. Хоча не виключено, що вони теж іноді їдять інших бактерій, коли світла недостатньо.
Дослідження Енігми показало, що навіть у таких екстремальних умовах можливе життя з дуже незвичайними стратегіями виживання. Подальші дослідження озера не лише допоможуть зрозуміти еволюцію нашої планети на прикладі дуже давньої мікробної екосистеми, але й дозволять уявити те, як могли б виглядати можливі екосистеми за межами нашої планети.
Як повідомлялося раніше, хорватська вчена колола у собі коктейль із небезпечних вірусів, щоб позбутися раку. Дивно, але це вийшло.