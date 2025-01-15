С головой как у Дарта Вейдера: на продуктовом рынке нашли неизвестного гигантского ракообразного (фото)

Существо достигает размера небольшой собаки

Иногда биологи находят новые виды животных в совершенно неподходящих для этого местах. Например, на одном из продуктовых рынков во Вьетнаме они приобрели местный деликатес в виде гигантского изопода, а затем поняли, что перед ними не что иное, как неизвестное науке животное.

Новое исследование было обнародовано в журнале ZooKeys. Хотя купили ракообразного они еще в 2022 году, однако работа была опубликована лишь 14 января 2025 года.

Новый вид получил название Bathynomus vaderi, в честь главного антагониста франшизы "Звездные войны" Дарта Вейдера. Исследователи Ханойского университета отметили, что голова изопода очень уж напоминает шлем известного персонажа.

Стоит отметить, что в настоящее время известно около двух десятков видов глубоководных изоподов рода Bathynomus. Большинство из них вырастает от 8-15 сантиметров в длину, но некоторые "супергигантские" виды могут достигать от 17 до 50 сантиметров. Самая крупная известная особь достигала размера 76 сантиметров (30 дюймов), что несколько больше размеров типичной немецкой овчарки.

Новый вид тоже относится к "супергигантам", хотя и не бьет рекордов. Длина описанного образца составляла 26,6 сантиметров, а ширина 13,5 сантиметров. Размеры других найденных представителей этого вида имели длину от 25,7 до 32,5 см в длину. Впрочем, это все равно немало для "букашки".

Bathynomus vaderi

Bathynomus vaderi, как считается, весьма близко к другому виду Bathynomus jamesi, но у них обнаружился ряд различий в строении. Например, у нового вида прямоугольная форма головы (цефалона), загнутые вверх шипы по краям панциря и некоторые другие особенности.

Сравнение различий Bathynomus vaderi (слева) и Bathynomus jamesi (справа)

Изоподы это очень разнообразная группа ракообразных, которая включает более 10 тысяч известных видов. Они успешно покорили не только море, но также пресноводные водоемы и сушу. Впрочем, в большинстве своем их размеры не превышают пары сантиметров. Сухопутные виды высоко ценятся среди любителей держать дома террариумы, поскольку кушают отходы и тем самым помогают в уборке или же сами выступают в роли пищи для домашних рептилий. Впрочем, некоторые виды из-за экзотической расцветки могут достигать стоимости в пару сотен долларов за десяток.

Морские виды часто употребляются в пищу людьми, вроде изопода, который был описан в новом исследовании. Гигантские виды обычно проживают на огромных глубинах, из-за чего подвержены весьма странному явлению под названием "глубоководный гигантизм". Его суть заключается в том, что из-за малого количества пищи животным в случае ее обнаружения приходится съедать столько, сколько они могут съесть, чтобы как можно дольше продержаться до следующего перекуса.

Bathynomus jamesi на рынке во Вьетнаме

Как сообщалось ранее, ученые заглянули в глубины озера Энигма в Антарктиде. Несмотря на то, что оно находится под десятком метров льда, в нем процветает целая экосистема, которую никогда не видели ранее.