Вуха неандертальців розкрили таємницю стародавньої трагедії: що виявили вчені

Життя в давнину легким не було

Неандертальці хоч і є одним із найбільш вивчених видів стародавніх людей, але все одно зберігають багато секретів. Наприклад, вчених цікавить питання, чому вони вимерли, а нове дослідження може пролити світло на це питання.

Робота, яка була оприлюднена в журналі Nature Communications, розглядає детальніше гіпотезу "шийки пляшки". Тобто зниження генетичного розмаїття, що призвело зрештою до їх вимирання.

Автори роботи взяли останки з трьох місць розкопок та провели моделювання структури напівкружних каналів внутрішнього вуха – кісткової структури, завдяки якій ми можемо утримувати рівновагу. Ця структура була обрана, оскільки вона не сильно затронута природним відбором, а тому по ній добре відстежувати генетичні зміни в популяції.

Для порівняння були взяті:

останки з Сіма-де-лос-Уесос, Іспанія (близько 430 тисяч років тому) — їх не вважають "справжніми" неандертальцями, але швидше за ранніми їх предками;

останки з Крапіни, Хорватія (близько 130-120 тисяч років тому);

пізніх неандертальців з інших частин Європи (64-40 тисяч років тому).

Порівняння форми каналів внутрішнього вуха показало, що у неандертальців відбулося значне падіння різноманітності на пізньому етапі існування, хоча такого не спостерігалося раніше.

Дослідники приходять до висновку, що "шийка пляшки" утворилася десь після 120 тисяч років тому.

Варіанти утворення "шийки пляшки". Вважається, що вона утворилося після життя популяції з Крапіни

Причиною тому може бути різке скорочення популяції, що може бути пов’язане з кліматичними змінами та вимогами до суттєвого перегляду способу життя. До речі, приблизно в цей період відбувається Еемський інтергляціал, який супроводжувався суттєвим підвищенням температур, таненням льодовиків та поширенням лісів. Поширення лісів могло витіснити звичний видобуток (великих травоїдних) з природних місць проживання, а отже і скоротити доступність їжі.

Втім, інші варіанти на кшталт поширення хвороб, генетичної ізоляції та повсюдного інбридингу теж виключати не можна.

Нове дослідження показує, що до прибуття наших предків до Європи популяції неандертальців вже були "не в кращій формі". Хоча навіть це не завадило їм прожити десятки тисяч років, перш ніж остаточно їх не замінили Homo Sapiens близько 40 тисяч років тому.

Як повідомлялося раніше, вчені у 2024 році виявили, що наші предки розмножувалися з неандертальцями протягом кількох тисяч років. Це сталося близько 47 тисяч років тому.