Уши неандертальцев раскрыли тайну древней трагедии: что обнаружили ученые

Жизнь в древние времена легкой не была

Неандертальцы хоть и являются одним из наиболее изученных видов древних людей, но все равно хранят много секретов. Например, ученых интересует вопрос того, почему они вымерли, а новое исследование может пролить свет на этот вопрос.

Работа, которая была обнародована в журнале Nature Communications рассматривает детальней гипотезу "бутылочного горлышка". То есть снижения генетического разнообразия, которое привело в конечном итоге к их вымиранию.

Авторы работы взяли останки из трех мест раскопок и провели моделирование структуры полукружных каналов внутреннего уха — костной структуры, благодаря которой мы можем удерживать равновесие. Эта структура была выбрана, поскольку она не сильно затронута естественным отбором, а потому по ней хорошо отслеживать генетическое изменение в популяции.

Для сравнения были взяты:

останки из Сима-де-лос-Уэсос, Испания (около 430 тысяч лет назад) — их не считают "настоящими" неандертальцами, но скорее ранними их предками;

останки из Крапина, Хорватия (около 130-120 тысяч лет назад);

поздних неандертальцев с других частей Европы (64-40 тысяч лет назад).

Сравнение формы каналов внутреннего уха показало, что у неандертальцев произошло значительное падение разнообразия на позднем этапе существования, хотя такого не наблюдалось до этого.

Исследователи приходят к выводу, что "бутылочное горлышко" образовалось где-то после 120 тысяч лет назад.

Варианты образования "бутылочного горлышка". Считается, что оно образовалось после жизни популяции из Крапины

Причиной тому может быть резкое сокращение популяции, что может быть связано с климатическими изменениями и требованиям к существенному пересмотру образа жизни. К слову, примерно в этот период происходит Эемское межледниковье, которое сопровождалось существенным повышением температур, таянием ледников и распространению лесов. Распространение лесов могло вытеснить привычную добычу (крупных травоядных) из естественных мест обитания, а следовательно и сократить доступность пищи.

Впрочем, другие варианты вроде распространения болезней, генетической изоляции и повсеместного инбридинга, тоже исключать нельзя.

Новое исследование показывает, что к прибытию наших предков в Европу, популяции неандертальцев уже были "не в лучшей форме". Хотя даже это не помешало им прожить десятки тысяч лет, прежде чем их окончательно не заменили Homo Sapiens около 40 тысяч лет назад.

Как сообщалось ранее, ученые в 2024 году обнаружили, что наши предки размножались с неандертальцами на протяжении нескольких тысяч лет. Это случилось где-то около 47 тысяч лет назад.