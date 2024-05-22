Різні види коханню не завада: вчені дізналися, коли люди вперше схрестилися з неандертальцями

Історія відносин двох видів виявилася більш насиченою ніж вважалося раніше

Раніше вважалося, що сучасні люди після приходу в Європу знищили неандертальців, що жили там, але все більше досліджень показує, що на істину це не схоже. Схоже, що наші предки не надто бачили різницю між ними та собою, а тому часто вступали в міжвидові статеві зв’язки.

Про це йдеться в новому дослідженні, що поки що не пройшло рецензування, розміщеному в журналі bioRxiv. Цю теорію підтверджує те, що гени неандертальців зустрічаються у більшості людей, що живуть донині.

Згідно з підрахунками у всіх неафриканських людей, що зараз живуть, є від 1 до 4% генів, які дісталися у спадок від неандертальців. Тому вченим стало цікаво було дізнатися, коли ж наші предки вирішили "піти в усі тяжкі" і вирішили більш ретельно дослідити історію міжвидової розпусти.

Для цього вони проаналізували геном 59 особин нашого виду, які проживали від 45 тисяч до 2,2 тисячі років тому і порівняли їх геном з геномом 275 сучасних людей з різних куточків світу.

Виявилося, що для 16 стародавніх людей, що жили в проміжку від 40 до 20 тисяч років тому, приплив генів неандертальців відбувався від 950 до 321 покоління до їхнього життя. Таким чином вони встановили, що в перші статеві зв’язки з неандертальцями наші предки почали вступати близько 47 тисяч років тому і робили це майже 7 тисяч років. Цікаво, що останні контакти приблизно збігаються з часом повного зникнення неандертальців.

Варто зазначити, що в людській ДНК неандертальські гени зустрічаються не повсюдно, а тому, швидше за все, вони були шкідливими і їх носії згодом зникли внаслідок природного відбору або розчинилися після напливу нових хвиль Homo Sapiens з Африки.

Однак 347 генів можна знайти як у ДНК стародавніх людей, так і в нинішньому світі, тобто, швидше за все, вони надали людям деякі переваги, які дозволили їм швидше адаптуватися до умов за межами Африки. Ці гени в основному пов’язані з пігментацією шкіри, обміном речовин та роботою імунітету.

Як повідомлялося раніше, вчені відновили портрет жінки-неандертальця середнього віку, яка жила 75 тисяч років тому. Вона була похована у печері Шанідар у горах Загрос у Курдистані на півночі Іраку.