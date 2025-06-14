Магнітна буря все ж таки збільшила свою силу до 7 балів. Якою вона вируватиме в ці дні

Згідно з графіком, геомагнітний шторм не збирається завершуватись, а тільки знижує свою силу

Магнітна буря, яка 13 червня мала бути не більше 6 балів силою, все ж таки виросла до 7 балів, як і прогнозувалось. Вона протрималась добу і 14 червня різко впала. Астросиноптики поділились прогнозом щодо геомагнітних штормів на найближчі дні.

Відповідно до оновленого графіка сонячної активності на ці дні, який є на сайті Meteoagent, що, своєю чергою, складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі тримається червона магнітна буря в 4,7 бала.

Наступного дня, 15 червня, сила бурі збільшиться до 5 балів. Хоча її прогнозують недовгою і 16 червня шторм знову опуститься до 4,7 бала.

Варто нагадати, що ця магнітна буря тримається вже досить довго і переважно лише на "червоному" рівні. Місцями її сила падала до середньої "оранжевої", однак шторм знову швидко посилювався.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям варто готуватись до аномального холоду протягом 21 та 22 червня. Місцями температура вдень опуститься до +6 градусів.