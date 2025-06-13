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Кінця краю не видно. Чи зменшиться сила магнітної бурі найближчими днями

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото Главред

Магнітна буря здається не збирається завершуватись

На Землі досі тримається сильна магнітна буря до 6 балів. Вона вируватиме ще декілька днів, але поступово знижуватиме свою силу. Вчені кажуть, що шторм виник внаслідок перехідних зон між повільними та швидкими потоками сонячного вітру.

У п'ятницю, 13 червня, CIR, що виникла раніше, ніж очікувалося, вдарила по магнітному полю Землі, спричинивши геомагнетичну бурю класу G2, тобто шестибальну. Є ймовірність, що ця буря може посилитися до категорії G3 (семибальна), попередили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Вчені пояснили, що CIR — це перехідні зони між повільними та швидкими потоками сонячного вітру. Вони подібні до міні-CME (викиду корональної маси) і містять ударні хвилі та посилені магнітні поля, які викликають полярні сяйва.

Магнітні бурі 13-15 червня

На сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, повідомили, що 13 червня вирує сильна магнітна буря в 5,7 бала. Вона триматиметься і 14 червня. Але вже у неділю, 15 червня, знизить свою силу до 4,7 бала.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні на цих вихідних.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік