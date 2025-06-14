Магнитная буря все же увеличила свою силу до 7 баллов. Какой она будет бушевать в эти дни

Согласно графику, геомагнитный шторм не собирается завершаться, а только снижает свою силу

Магнитная буря, которая 13 июня должна была быть не более 6 баллов силой, все же выросла до 7 баллов, как и прогнозировалось. Она продержалась сутки и 14 июня резко упала. Астросиноптики поделились прогнозом по геомагнитным штормам на ближайшие дни.

Согласно обновленному графику солнечной активности на эти дни, который находится на сайте Meteoagent, что, в свою очередь, составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас держится красная магнитная буря в 4,7 балла.

На следующий день, 15 июня, сила бури увеличится до 5 баллов. Хотя ее прогнозируют недолгой и 16 июня шторм снова опустится до 4,7 балла.

Стоит напомнить, что эта магнитная буря держится уже достаточно долго и преимущественно только на "красном" уровне. Местами ее сила падала до средней "оранжевой", однако шторм снова быстро усиливался.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцам следует готовиться к аномальному холоду в течение 21 и 22 июня. Местами температура днем опустится до +6 градусов.