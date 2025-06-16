Нарешті затяжна магнітна буря затихла, але на горизонті нова. Чи буде вона такою ж сильною

Земля може трошки відпочити

Довготривала "червона" магнітна буря, яка останніми днями вирішила збільшити свою силу до 7 балів, різко впала і наразі тримається низька сонячна активність. Астросиноптики прогнозують, що найближчими днями магнітна буря поновиться, але вже не буде такою сильною.

У неділю, 15 червня, відбувся сонячний спалах класу Х, внаслідок чого у космос вилетів викид корональної маси (СМЕ). Попередні моделі показують, що він торкнеться Землі 18 червня, який спричинить, ймовірно, геомагнітні бурі класу G1, тобто слабкі, як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Магнітні бурі 16-21 червня

Водночас у ресурсі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, оновили графік геомагнітних коливань.

у понеділок, 16 червня, тримається низька сонячна активність, але це ненадовго. Вже у вівторок очікується середня "оранжева" магнітна буря, яка прогнозується і у середу. Однак 19 червня вона завершиться і геомагнітна "тиша" передбачається майже до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які дні червня будуть найспекотнішими в Україні.