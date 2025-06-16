Наконец затяжная магнитная буря затихла, но на горизонте новая. Будет ли она такой же сильной

Земля может немного отдохнуть

Долговременная "красная" магнитная буря, которая в последние дни решила увеличить свою силу до 7 баллов, резко упала и сейчас держится низкая солнечная активность. Астросиноптики прогнозируют, что в ближайшие дни магнитная буря возобновится, но уже не будет столь сильной.

В воскресенье, 15 июня, произошла солнечная вспышка класса Х, в результате чего в космос вылетел выброс корональной массы (СМЕ). Предыдущие модели показывают, что он коснется Земли 18 июня, который повлечет, вероятно, геомагнитные бури класса G1, то есть слабые, как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Магнитные бури 16-21 июня

В то же время, в ресурсе Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, обновили график геомагнитных колебаний.

В понедельник, 16 июня, держится низкая солнечная активность, но это ненадолго. Уже во вторник ожидается средняя "оранжевая" магнитная буря, которая прогнозируется и в среду. Однако 19 июня она завершится и геомагнитная "тишина" предполагается почти до конца недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие дни июня будут самыми жаркими в Украине.