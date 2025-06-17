Магнитная буря не отступает, а Землю может ждать новый выброс из Солнца. Что будет в эти дни

Геомагнитный шторм может завершиться уже на этой неделе

Магнитная буря, которая должна была взять перерыв, продолжает бушевать. А на Солнце тем временем 15 июня взорвалось пятно и создало сильную вспышку, которая, вероятно, повлечет за собой геомагнитный шторм в ближайшие дни.

Солнечное пятно 4114 вспыхнуло 15 июня, создав сильный взрыв почти класса Х, вследствие чего в космос вылетел выброс корональной массы (СМЕ). Большая часть CME пройдет мимо Земли, но его конец должен упасть на нашу планету примерно 18 июня и, вероятно, стать причиной магнитной бури, как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Кроме того, то же самое солнечное пятно может еще раз вспыхнуть 17 июня. Синоптики из NOAA оценивают 75% вероятности вспышек класса М и 30% вероятности вспышек класса Х.

Магнитные бури 17-21 июня

Во вторник, 17 июня, на Земле держится средняя магнитная буря в 3,7 балла, согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру. Оранжевый шторм будет и 18 июня, но его сила зафиксируется около 4,3 балла.

Уже 19 июля ожидается низкая солнечная активность в 3,3 балла. Геомагнитная "тишина" продержится до субботы включительно.

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