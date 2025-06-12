Пекельна спека знову накриє Україну: температура різко підскочить на 10 градусів і більше

Спека обов’язково повернеться

Україну накриє нова хвиля спеки, яка прийде з Угорщини та Сербії. Температура повітря різко підскочить на 10 градусів і більше порівняно з поточними показниками.

Дані метеорологічного радару Ventusky показують, що 16 червня приблизно о 12:00 в понеділок хмара жаркого повітря почне рухатись у напрямку західних областей України — відразу стане значно спекотніше. За ніч ця повітряна маса перетне половину території нашої країни.

Погода в Україні 16 червня

17 червня спекотна погода охопить переважно лівобережні регіони — східні, центральні та південні області. Західні райони знову опиняться під впливом свіжого повітря та уникнуть різкого підвищення температури.

Погода в Україні 17 червня

Варто зазначити, що метеорологічні радари можуть помилятись у точності прогнозів, особливо щодо швидкості переміщення повітряних мас. Остаточні дані про температурний режим стануть відомі ближче до вказаної дати.

Зараз українці відчувають полегшення після попередньої спеки. Температура повітря вдень не перевищує +27, на заході — 16-20 градусів тепла. Та спека обов’язково повернеться.

Раніше "Телеграф" також пояснював, коли Україну заллє дощами. Спека відступає, але погода готує новий каприз.