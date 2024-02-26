Чи добудують будинки "Укрбуду"? Що пропонує інвесторам новий глава "Київміськбуду"

У інвесторів Укрбуду з’явилася надія

Відставка з посади президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра наприкінці 2023 року актуалізувала питання отримання інвесторами компанії свого житла. Насамперед йдеться про вкладників тих житлових комплексів, які вклали свої кошти в житло від корпорації "Укрбуд", чиї об’єкти з 2020 року мав добудувати "Київміськбуд" (КМБ). Йдеться про приблизно 9 житлових будинків.

Після призначення нового голови "Київміськбуду" його керівник Василь Олійник зустрівся з інвесторами та запропонував свій шлях вирішення проблеми. Ціна вирішення цього питання наприкінці 2023 року оцінювалася у 2,3 млрд грн.

Грошей немає, але ви тримаєтеся – з чого все почалося

Проблема недобудованого житла розпочалася у 2019-му році, коли один із найбільших будівельних холдингів України – корпорація "Укрбуд", заявила про неможливість добудувати свої об’єкти. Йшлося про 26 житлових будинків на 13 тисяч сімей. Після особистого втручання президента Володимира Зеленського, зобов’язання щодо добудови 19 житлових комплексів узяв на себе холдинг "Київміськбуд", що на 80% належить столичній громаді.

До 2022 року КМБ вдалося добудувати 10 будинків з 19, причому деякі вже після масштабного вторгнення Росії в Україну, проте восени почалися проблеми – підприємство перестало вести роботи. У "Київміськбуді" пояснювали це тим фактом, що кошти вкладників на добудову акумулювали у фінансовій компанії "Житло-Капітал", яка припинила виплати ще у лютому 2022 року. У результаті виник борг у 326 млн. грн.

Проблему в "Київміськбуді" спробували вирішити за допомогою фінансової допомоги в 1 млрд грн від Київміськради, але натомість було призначено аудит підприємства.

Хоча аудит показав у балансі КМР фінансову "дірку" в 21 млрд грн за 2020-2023 роки, провини підприємства та його керівництва в цьому аудитори не знайшли. Контрольна комісія з-поміж депутатів Київміськради рекомендувала своїм колегам звернутися до Кабміну для компенсації КМР 2,3 млрд грн збитків пов’язаних з добудовою об’єктів "Укрбуду". Але натомість президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір пішов у відставку з посади голови компанії.

"єОселя", Київміськрада чи банки – хто допоможе інвесторам "Укрбуду"?

Новий президент "Київміськбуду" Василь Олійник, призначений на цю посаду на початку лютого, зустрівся з інвесторами проблемних об’єктів 23 лютого та пояснив, яким чином він планує вирішувати проблему.

За його словами, зараз він вивчає ситуацію на підприємстві, знайомиться з людьми, аналізує діяльність компанії, її договори та інше. При цьому пріоритетним завданням він вважає пошук джерел фінансування. Серед них — спільна робота з мерією та Київрадою щодо вирішення цього питання, переговори з банками щодо кредитування, активно ведуть діалог із установами, створеними для забезпечення житлом громадян.

Причому низка житлових комплексів КМР зараз готується до участі у державній програмі пільгового кредитування "єОселя", серед них ЖК "Медовий-2", "Отрада", Urban park, ЖК "Оберіг-2 та інші".

На запитання інвесторів, коли буде чіткий план відновлення будівництва та визначено черговість добудови об’єктів, Василь Олійник заявив, що готовий буде надати детальні графіки щодо об’єктів через півтора-два місяці.

Чи зможе за цей час новий керівник "Київміськбуду", як кажуть, "вибити" з Кабміну 2,3 млрд грн на відшкодування збитків і добудову будинків "Укрбуду" — невідомо.

Тим часом, ринок нерухомості в Україні продовжує залишатися досить дорогим, а за протиповітряну оборону американськими Patriot продавці ще хочуть отримати доплату.