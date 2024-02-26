Будут ли достроены дома "Укрбуда"? Что предлагает инвесторам новый глава "Киевгорстроя"

У инвесторов Укрбуда появилась надежда

Отставка с поста президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира в конце 2023 года актуализировала вопрос получения инвесторами компании своего жилья. Речь прежде всего идет о вкладчиках тех жилых комплексов, которые вложили свои средства в жилье от корпорации "Укрбуд", чьи объекты с 2020 года должен был достроить "Киевгорстрой" (КГС). Речь идет о примерно 9 жилых домах.

После назначения нового главы "Киевгорстроя" его руководитель Василий Олейник встретился с инвесторами и предложил свой путь решения проблемы. Цена решения данного вопроса в конце 2023 года оценивалась в 2,3 млрд грн.

Денег нет, но вы держитесь – с чего все началось

Проблема недостроенного жилья началась в 2019-м году, когда один из крупнейших строительных холдингов Украины – корпорация "Укрбуд", заявила о невозможности достроить свои объекты. Речь шла о 26 жилых домах на 13 тысяч семей. После личного вмешательства президента Владимира Зеленского, обязательства по достройке 19 жилых комплексов взял на себя холдинг "Киевгорстрой", на 80% принадлежащий столичной громаде.

К 2022-му году КГС удалось достроить 10 домов из 19, причем некоторые уже после масштабного вторжения России в Украину, однако осенью начались проблемы – предприятие перестало вести работы. В "Киевгорстрое" объясняли это тем фактом, что средства вкладчиков на достройку аккумулировались в финансовой компании "Жилье-Капитал", которая прекратила выплаты еще в феврале 2022 года. В итоге возник долг в 326 млн грн.

Проблему в "Киевгорстрое" попытались решить с помощью финансовой помощи в 1 млрд грн от Киевгорсовета, но вместо этого был назначен аудит предприятия.

Хотя аудит показал в балансе КГС финансовую "дыру" в 21 млрд грн за 2020-2023 годы, вины предприятия и его руководства в этом аудиторы не нашли. Контрольная комиссия из числа депутатов Киевгорсовета рекомендовала своим коллегам обратиться в Кабмин для компенсации КГС 2,3 млрд грн убытков связанных с достройкой объектов "Укрбуда". Но вместо этого президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир ушел в отставку с поста главы компании.

"єОселя", Киевгорсовет или банки – кто поможет инвесторам "Укрбуда"?

Новый президент "Киевгорстроя" Василий Олейник, назначенный на этот пост в начале февраля, встретился с инвесторами проблемных объектов 23 февраля и объяснил, каким образом он планирует решать проблему.

По его словам, в настоящий момент он изучает ситуацию на предприятии, знакомится с людьми, анализирует деятельность компании, ее договора и прочее. При этом приоритетной задачей он сам считает поиск источников финансирования. Среди них — совместная работа с мэрией и Киевсоветом по решению этого вопроса, переговоры с банками по кредитованию, активно ведут диалог с учреждениями, созданными для обеспечения жильем граждан.

Причем ряд жилых комплексов КГС в настоящий момент готовятся к участию в государственной программе льготного кредитования "єОселя", среди них ЖК "Медовый-2", "Отрада", Urban park, ЖК "Оберег-2 и другие.

На вопрос инвесторов, когда будет четкий план восстановления строительства и определена очередность достройки объектов, Василий Олейник заявил, что готов будет предоставить детальные графики по объектам через полтора-два месяца.

Сможет ли за это время новый руководитель "Киевгорстроя" что называется, "выбить" из Кабмина 2,3 млрд грн на возмещение убытков и достройку домов "Укрбуда" — неизвестно.

Тем временем рынок недвижимости в Украине продолжает оставаться достаточно дорогим, а за противовоздушную оборону американскими Patriot продавцы еще хотят получить доплату.