Росіяни швидко знаходять вигоду і … Федоренко про те, до чого приведуть розмови про "кінець війни"

У Росії чутки про швидке завершення війни викликають протилежну реакцію

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко вважає, що розмови про "кінець війни у 2026 році" є небезпечними, оскільки до миру ще далеко. Водночас зменшується кількість донатів, а українці не хочуть йти до ЗСУ.

Про це розповів в інтерв’ю "Телеграфу" Юрій "Ахіллес" Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", депутат Київської міської ради та радник парламентського комітету з питань нацбезпеки.

Щодо розмов про можливе закінчення війни у 2026 році, про що, зокрема, говорив член комітету ВР з нацбезпеки та оборони Федір Вениславський, Федоренко нагадує, що Україна не втратила можливості оборони, а Росія — наступу, тож і про мир говорити зарано.

Водночас подібні розмови призводять до того, що кількість донатів зменшується, а виробники мало не готуються переводити виробництва на рейки мирного життя. Однак головне – це порушує баланс сил, адже в Росії чутки про завершення війни спричиняють полярну реакцію: у нас відбувається провал, у них відбувається бум.

"Ахіллес" зазначає, що військовослужбовці, які планували піти шляхом рекрутингу на мобілізацію, думають: навіщо я мобілізуватимуся, зараз ще пару місяців посиджу вдома і на тому все закінчиться.

"Солдат, який перебуває у бліндажі, в окопі, в траншеї, який має йти на штурм. Який його настрій, якщо він розуміє, що війна може завтра закінчитися? Звичайно, негативний", — пояснює Федоренко.

Російський мужик у цей час біжить у військкомати та підписує контракт, сподіваючись отримати 7, 10, 12, 15 000 доларів за мобілізацію, щоб закрити кредити. Причина зрозуміла: якщо закінчаться бойові дії, він не поїде до України та не воюватиме. А гроші залишаться в нього.

"Ми маємо готуватися до історичного довгого протистояння, конфлікту з різною інтенсивністю лінії бойового зіткнення", — зазначає командир полку. Сподіватися на диво не варто.

На думку Федоренка, якщо ми будемо готові до цих викликів фізично, морально, духовно, фінансово, виробничо, технологічно, тоді ми зможемо зберегти українську державність і вистояти.

