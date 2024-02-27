Відправлення військ в Україну: слова Макрона стривожили Іспанію та Італію, а в Канаді дали цікаву відповідь

Слова Макрона навели шуму на Заході

Заява президента Франції Еммануеля Макрона про те, що введення військ НАТО в Україну не виключено в майбутньому, вже наробило багато галасу по всьому світу, після чого в багатьох країнах Альянсу зробили свої заяви. Так Італія та Іспанія сказали тверде "ні", а в Канаді ухилилися від відповіді.

Як пишуть Reuters та ANSA, місцеві чиновники зазначили, що подібну заяву варто сприймати виключно як ідею Макрона і про відправку військ в Україну не йдеться.

Зокрема речник парламенту Іспанії Пілар Алегрія зазначила, що її країна виступає проти цієї ідеї, але підтримує подальшу передачу зброї Україні.

"Єдність була і є найефективнішою зброєю, яку має Європа, щоб протистояти нападу Путіна", — сказала вона.

Також проти відправлення військ виступив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який зазначив, що з подібними заявами треба бути обережними, щоб не примушувати людей думати про те, що НАТО перебуває у стані війни з Росією.

"Ми не воюємо з Росією, ми захищаємо Україну, і, на мою особисту думку, я не прихильник відправлення італійських військ воювати в Україну", — сказав він.

Водночас віцепрем’єрка Канади Христя Фріланд не стала відповідати журналістам на запитання про те, що вона думає про таку ідею, й натомість зазначила, що її країна займається навчанням бійців ЗСУ та надає іншу підтримку.

Як повідомлялося раніше, під час пресконференції за підсумками Конференції на підтримку України Макрон заявив, що відправку військ виключати не можна, але поки що серед союзників такого консенсусу немає. Після цього влада Польщі, Швеції, Німеччини, Фінляндії та Великобританії зробила заяви про те, що планів щодо розгортання військового контингенту в Україні вони не мають. Пізніше таку саму позицію озвучив і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

В Офісі президента таку заяву президента Франції назвали ознакою того, що Європа повністю усвідомила ризики від наявності агресивної Росії у них під боком.