Отправка войск в Украину: слова Макрона встревожили Испанию и Италию, а в Канаде дали любопытный ответ

Слова Макрона навели шуму на Западе

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что введение войск НАТО в Украину не исключено в будущем, уже наделало много шума по всему миру после чего во многих странах Альянса сделали свои заявления. Так Италия и Испания сказали твердое "нет", а в Канаде уклонились от ответа.

Как пишут Reuters и ANSA, местные чиновники отметили, что подобное заявление стоит воспринимать исключительно как идею Макрона и об отправке войск в Украину речь не идет.

В частности спикер парламента Испании Пилар Алегрия отметила, что ее страна выступает против этой идеи, но поддерживает дальнейшую передачу оружия Украине.

"Единство было и является самым эффективным оружием, которое имеет Европа, чтобы противостоять нападению Путина", — сказала она.

Также против отправки войск выступил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, который отметил, что с подобными заявлениями надо быть осторожными, чтобы не заставлять людей думать о том, что НАТО находится в состоянии войны с Россией.

"Мы не воюем с Россией, мы защищаем Украину, и, по моему личному мнению, я не являюсь сторонником отправки итальянских войск воевать в Украину", — сказал он.

В то же время вице-премьер Канады Христя Фриланд не стала отвечать журналистам на вопрос о том, что она думает о такой идее, вместо этого отметив, что ее страна занимается обучением бойцов ВСУ и оказывает другую поддержку.

Как сообщалось ранее, в ходе пресс-конференцию по итогам Конференции в поддержку Украины Макрон заявил, что отправку войск исключать нельзя, но пока среди союзников подобного консенсуса нет. После этого власти Польши, Швеции, Германии, Финляндии и Великобритании сделали заявления о том, что планов по развертыванию военного контингента в Украине у них нет. Позже такую же позицию озвучил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В Офисе президента же такое заявление президента Франции назвали признаком того, что Европа полностью осознала риски от наличия агрессивной России у них под боком.