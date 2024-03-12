Харизматичний протеже Ле Пен. Хто такий Барделла і чому він проти допомоги Києву

Ультраправий політик у своїй країні за рейтингами випереджає Марін Ле Пен

Наближаються вибори до Європейського парламенту (ЕП), де очікується серйозний "зсув праворуч". Тобто місця та голоси отримають більше праворадикальних популістських партій.

Приміром, у Франції зараз триває боротьба за майбутні місця у ЄП між ультраправим "Національним об’єднанням" Марін Ле Пен та блоком Емманюеля Макрона (партії "Відродження", "Горизонти" та "MoDem"). Є шанс, що партія Ле Пен виграє, бо випереджає провладну політсилу. "Національне об’єднання" має 29,5% голосів, блок Макрона — 17%.

Видання Politico пише, що вибори в ЄС стануть першим випробуванням уряду і зададуть тон президентським перегонам 2027 року. А найбільшою загрозою у блоці Макрона вважають не Ле Пен, а Жордана Барделлу — харизматичного 28-річного президента "Нацоб’єднання". Політик випереджає Ле Пен за популярністю у Франції, займаючи друге місце у країні.

"Телеграф" розповідає детальніше, що відомо про нову зірку французької політики, який, на жаль, має антиукраїнську позицію.

Потіснив Ле Пен

Марін Ле Пен все ще є обличчям ультраправих, але її потроху наздоганяє голова партії Жордан Барделла. Він зіграв ключову роль у зміцненні позицій "Нацоб’єднання" після того, як став лідером. Очікується, що політсила набере близько 30%, хоча ще ніколи не перетинала порогу у 25%.

Жордан Барделла та Марін Ле Пен

Politico зазначає, що на мітингу прихильників "Національного об’єднання" у Марселі під час офіційного початку передвиборчої кампанії найгучніше аплодували не Ле Пен, а Барделлі.

Зараз він є однією з найшвидше зростаючих політичних зірок Франції. Згідно з опитуванням, оприлюдненим на початку березня, Барделла є другим за популярністю політиком у Франції, поступаючись лише колишньому прем’єр-міністру Едуару Філіппу.

Біографія

Барделла — італієць за походженням, виховувався у малозабезпеченій сім'ї в суворому передмісті Парижа Сен-Сен-Дені. Цей район відомий як гетто нащадків іммігрантів з Північної Африки. Мати-одиначка ледь зводила кінці з кінцями, працюючи асистентом учителя.

Приєднався до "Нацоб’єднання" ще підлітком, у 16 років розвішував агітаційні плакати у своєму районі. Юнак піднявся по всіх рівнях ультраправої партії, перш ніж у листопаді 2022 року стати її президентом: працював прес-секретарем партії, директором молодого відділення, віце-президентом. Вивчав географію в Університеті Париж-Сорбонна, але кинув навчання, щоб зосередитися на політиці.

Жордан Барделла стриманий щодо свого приватного життя. А все-таки відомо, що його кохана — Нольвенн Олів'є, племінницея Марін Ле Пен і онука Жана-Марі Ле Пен. Її батько є європейським депутатом, членом "Національного об’єднання", а мати — сестрою Марін Ле Пен.

Барделла закохався в племінницю Марін Ле Пен

Колишня Барделли, Керрідвен, також мала впливову родину. Її батько, бізнесмен Фредеріка Шатійон є прихильником правих радикалів та фінансував "Нацоб’єднання".

Що говорив про Україну

"Національне об’єднання" не підтримало Україну під час кількох ключових голосувань у французькому парламенті та Європарламенті. Барделла в їх числі проголосував за резолюцію ЄС щодо засудження агресії Росії проти України, але пізніше утримався при голосуванні за:

надання 1,5 млрд євро допомоги Україні,

резолюцію, в якій згадуються зусилля Росії з дезінформації в ЄС,

резолюцію, яка описує Росію як державу, яка підтримує тероризм,

санкції проти Росії.

Жордан Барделла та Марін Ле Пен

Виступив проти вступу України до Євросоюзу, бо це нібито загрожує французькому агропромисловому комплексу:

"Я не підтримую вступ України до Євросоюзу. Україна є аграрною країною, і вступ до ЄС зробить її основним одержувачем субсидій, що значно послабить аграрний суверенітет Франції. Я принципово проти будь-якого розширення ЄС. Прийняття нових членів послабило б держави, які заснували цю спільноту".

Розкритикував ідею Макрона відправити французьких військових до України:

"Роль Франції полягає в тому, щоб втілювати шлях рівноваги. Провокувати появу боротьби наших військ з ядерною державою є вчинком настільки ж серйозним, наскільки й нерозсудливим. День за днем ​​Еммануель Макрон, здається, втрачає холоднокровність".

Критикував введення санкцій проти Росії, мовляв, вони неефективні та контрпродуктивні.

"Економічні санкції масово збагачують Росію, тому що Росія отримує прибуток від цієї війни, вона отримує величезні прибутки. Він користується тим, що ембарго призвело до вибуху цін".

Місяцями виступав проти поставок зброї Києву. У лютому 2023 року заявив, що військового вирішення "конфлікту" не буде.

Публічно "перевзувся" в інтерв’ю l’Opinion, де сказав, що шкодує, що французький політичний клас не усвідомив загрозу, яку представляє Москва.

Зв’язки з Росією

Конкуренти Барделли докладають всіх зусиль, щоб зобразити "Нацоб’єднання" як партію путінофілів: підкреслити зв’язки з Росією та антиєвропейські ухили. Чутки про це справді є — наприкінці 2023 року The Washington Post опублікувало розслідування, де спливли цікаві документи Кремля. Ціль Москви – підірвати підтримку України та послабити рішучість НАТО, розвинути мережу ботів. А "Нацоб’єднання" отримувало від росіян кілька позик.

У червні 2023 року Національна асамблея Франції оприлюднила звіт з доказами зв’язків партії з Москвою. Марін Ле Пен і її оточення назвали "передавальною станцією" для поширення російської дезінформації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влітку Віктор Орбан може обійняти нову високу посаду у Європарламенті.