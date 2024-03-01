Макрон готує ґрунт? В Україну може прибути спецназ із Франції, пише Le Monde

Джерела стверджують, що військові з країн НАТО вже два роки присутні в Україні

Слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що військові країни можуть бути направлені в Україну, викликали неоднозначну реакцію світового суспільства. Але, за словами колишнього співробітника Генерального директорату зовнішньої безпеки Франції Вінсента Крузе, спецпризначенці та співробітники інших спецслужб перебували в Україні від початку повномасштабного вторгнення.

Про це Вінсент Крузе розповів виданню Le Monde. Він додав, що саме спецназівці можуть бути направлені Францією до України, щоб захищати "деякі території України та обмежити удари з боку Росії".

Колишній співробітник Генерального директорату зовнішньої безпеки Франції додав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Україну часто відвідували численні державні діячі та дипломати під прикриттям, пов’язані із західними спецслужбами, часто з військовим статусом. Вони відіграли свою роль.

"Дії цих служб за своєю природою є таємними й, отже, виходять за межі закону війни", — сказав Вінсент Крузе.

Українське анонімне джерело із дипломатичних кіл повідомило, що в Україні є представники всіх країн-союзників. Йдеться не про бойові підрозділи, а, наприклад, про розвідку. А питання посилення військової присутності союзників в Україні "висить у повітрі" з грудня 2023 року.

"Якщо є постачання зброї, там мають бути люди, які фізично дають інформацію про те, як використовувати техніку. Україну також використовують як полігон для випробувань нової техніки. Там випробовують дрони", — додав анонім.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у МЗС Франції поспішили виправдатися за слова президента про відправку військових НАТО до України. За словами глави відомства, вийшла "стратегічна двозначність".

Водночас прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що війська Франції можуть бути спрямовані в Україну в обхід НАТО. Попри заяви глави французького МЗС про те, що французькі солдати "не вмиратимуть за Україну", військові мають бажання допомогти ЗСУ. Вони готові захищати кордони України та посилити ППО.

А генсек НАТО Єнс Столтенберг після заяв Макрона поспішив заявити, що НАТО не спрямовуватиме війська в Україну. Принаймні, зараз це не входить у плани Північноатлантичного Альянсу. Проти виступив і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заявив, що країна не хоче боротися із Росією. Він додав, що Німеччина і так достатньо допомагає Україні озброєнням і технікою.